Πολιτική

Ιερώνυμος σε Μητσοτάκη: ο κορονοϊός είναι εθνικής σημασίας ζήτημα

Επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Τι είπε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας για τα μέτρα και την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά και Καλή Ανάσταση στον Αρχιεπίσκοπο, ενώ τον ρώτησε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Ο κ. Ιερώνυμος τον ενημέρωσε ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ καλά και ότι θα λειτουργήσει κανονικά από σήμερα στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών. Στη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Ιερώνυμο για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού και ευχαρίστησε την Εκκλησία για την σημαντική βοήθειά της στη συλλογική αυτή προσπάθεια.

Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι η Εκκλησία εμπιστεύεται το έργο της κυβέρνησης και τον δύσκολο και αποτελεσματικό αγώνα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει για την προστασία της δημόσιας υγείας. Επισήμανε ότι η Εκκλησία βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό της Πολιτείας για όλα τα ζητήματα εθνικής σημασίας, όπως είναι αυτή η δοκιμασία, και ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών της, καθώς αυτό που προέχει είναι η υγεία όλων των συμπολιτών μας.