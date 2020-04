Κοινωνία

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Διπλάσιο πρόστιμο το Μεγάλο Σάββατο και το Πάσχα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυστηροποίηση των ελέγχων σε οδικούς άξονες, αλλά και στις γειτονιές σε όλη την χώρα προανήγγειλε ο Νίκος Χαρδαλιάς.