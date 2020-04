Αθλητικά

Κορονοϊός: Επιστροφή στα γήπεδα με μάσκες για τους ποδοσφαιριστές

Αίσθηση έχει προκαλέσει η πρόταση που κατέθεσε επιφανής ιολόγος και αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη συζήτηση.

Μία πρόταση που αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη... συζήτηση, κατέθεσε ο ιολόγος, Μαρκ Βαν Ρανστ, ο οποίος είναι ειδικός εμπειρογνώμονας και σύμβουλος της βελγικής κυβέρνησης, σε θέματα που άπτονται της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Βέλγος επιστήμονας εξέφρασε την άποψη ότι η ποδοσφαιρική δραστηριότητα μπορεί να ξαναρχίσει, εφόσον οι συμμετέχοντες στους αγώνες, φορούν προστατευτικές μάσκες. Μάλιστα, ο Βαν Ρανστ προχώρησε ακόμη περισσότερο την σκέψη του, διευκρινίζοντας ποιές μάσκες εννοεί.

«Είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Φυσικά, δεν υπάρχει θέμα χειρουργικών μασκών που είναι εντελώς ακατάλληλες. Στο διαδίκτυο, υπάρχουν μάσκες κατά της ρύπανσης που μπορούν να φορεθούν και είναι πιο άνετες», δήλωσε ο Βαν Ρανστ μιλώντας στην εφημερίδα “Le Soir”.

Υπενθυμίζεται, πως το βελγικό πρωτάθλημα έχει σταματήσει, όπως τα περισσότερα πρωταθλήματα στον κόσμο λόγω της πανδημίας COVID-19 και η κυβέρνηση απαγόρευσε τις μαζικές εκδηλώσεις έως τις 31 Αυγούστου, καθιστώντας πιθανό να αρχίσει η επόμενη σεζόν με αγώνες κεκλεισμένων των θυρών.