Life

Ξανά μανούλα η Φανή Χαλκιά- Η φωτογραφία από το μαιευτήριο

Η τρυφερή φωτογραφία που ανάρτησε στα social media η χρυσή Ολυμπιονίκης.

Γέννησε το Μεγάλο Σάββατο η Φανή Χαλκιά, που έγινε μητέρα για δεύτερη φορά.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι και λίγο μετά την έλευση του νέου μέλους της οικογένειάς της, ανέβασε μια φωτογραφία με το μωρό της στο instangram.

«Έφτασε η ημέρα που γνωριστήκαμε… αυτή η άγια ημέρα.. Καλώς ήρθες στον κόσμο #newbaby #newborn #newbornphotography #loveyou» , έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που την συνόδευε.

Η Φανή Χαλκιά έχει ένα ακόμα αγοράκι, 3 ετών, το οποίο όπως είχε δηλώσει πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή «Το Πρωινό», είχαν προετοιμάσει μαζί με τον μπαμπά του για την έλευση του νέου μωρού στο σπίτι.