Τον Αύγουστο η ρεβάνς Γουλβς - Ολυμπιακός;

Ποια ημερομηνία αναφέρει το ρεπορτάζ του SKY ITALIA για τη ρεβάνς των δύο ομάδων;

H UEFA αναζητά τις ιδανικότερες ημερομηνίες για να συνεχιστούν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σύμφωνα με το πλάνο της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας οι διεθνείς διοργανώσεις θα ξεκινήσουν αφού ολοκληρωθούν τα εθνικά πρωταθλήματα.

Οι λόγοι που γίνεται αυτό, είναι αφενός ως μέτρο πίεσης για να μην ματαιωθεί κανένα εθνικό πρωτάθλημα κι αφετέρου για να έχουν βρει ρυθμό οι ομάδες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του SKY ITALIΑ η ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Γουλβς θα γίνει στις 6 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν αγώνες κάθε τρεις ημέρες. Τα προημιτελικά θα γίνουν στις 11-12 Αυγούστου και οι ρεβάνς 14-15.

Τα πρώτα ματς των ημιτελικών 18-19 Αυγούστου και οι ρεβάνς 21-22. Ο τελικός στις 29 του μήνα στην Κωνσταντινούπολη.