Παράξενα

Παράξενα και περίεργα το Πάσχα του κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ένα διαφορετικό Πάσχα γιόρτασαν φέτος οι Έλληνες, μετά από έναν μήνα καραντίνας στα σπίτια τους.