Κοινωνία

Amber Alert για εξαφάνιση 11χρονης

Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε εάν γνωρίζετε κάτι σχετικά με την τύχη του κοριτσιού.

Η 11χρονη Στεφανία Αχαλάτζε εξαφανίστηκε την Τρίτη του Πάσχα (21/4) από την Θεσσαλονίκη.

Έχει ανοιχτά καστανά μάτια και τα μαλλιά της είναι επίσης ανοιχτά καστανά, μέχρι τον ώμο.

Έχει ύψος 1,50μ. και το βάρος της είναι 40 κιλά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, γκρι ανοικτόχρωμο παντελόνι και γκρι αθλητικά παπούτσια. Φοράει γυαλιά μυωπίας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.