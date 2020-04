Κόσμος

Οι ΗΠΑ απειλούν εκ νέου με κυρώσεις την Τουρκία για τους S-400

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέο μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Με την υπενθύμιση της απειλής των κυρώσεων απαντά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες για την ενεργοποίηση του ρωσικού αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος S-400.

Σε σημερινή δήλωση που έκανε εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες ανταποκριτές, υπενθυμίζει ότι η Ουάσιγκτον αντιτίθεται σθεναρά στην απόκτηση των S-400 από την Άγκυρα και ότι οι διαβουλεύσεις για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA) συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα.

«Συνεχίζουμε να τονίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο ότι η αγορά των S-400 είναι το αντικείμενο συνεχιζόμενων συζητήσεων που αφορούν την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA) και παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο στη διμερή σχέση και στο ΝΑΤΟ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 δείχνει το πόσο σοβαρά η αμερικανική κυβέρνηση προσεγγίζει το ζήτημα των S-400.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν και τα ανώτερα στελέχη του κατανοούν τη θέση μας», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.