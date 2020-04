ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ημέρα της Γης: το μήνυμα του ΟΗΕ και η σημασία της

Η γιορτή του Πλανήτη, οι έξι δράσεις που προτείνει ο Γκουτέρες και το Doodle της Google!

Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1970, στις 22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για ένα καθαρό πλανήτη.

Αμερικανικής εμπνεύσεως, καθιερώθηκε το 1970 στις ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Με τα χρόνια, η Μέρα της Γης ξεφεύγει από το αμερικάνικο πλαίσιο, όπου αποδεικνύεται αρκετά δημοφιλής, και εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Γκουτέρες: Aς απαιτήσουμε μαζί ένα υγιές και ανθεκτικό μέλλον

Την ανάγκη να «δράσουμε αποφασιστικά για να προστατέψουμε τον πλανήτη τόσο από τον κορονοϊό όσο και από την υπαρξιακή απειλή της διατάραξης του κλίματος», αλλά και να «μετατρέψουμε την ανάκαμψη σε πραγματική ευκαιρία για να κάνουμε τα πράγματα σωστά για το μέλλον», υπογραμμίζει σε μήνυμά του για τη σημερινή διεθνή Ημέρα Γης, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Αναφερόμενος στον κορονοϊό, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη δοκιμασία που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, χαρακτηρίζει ως μια άλλη μεγάλη κατάσταση την «εκτυλισσόμενη περιβαλλοντική κρίση του πλανήτη». «Η βιοποικιλότητα μειώνεται απότομα. Η διατάραξη του κλίματος πλησιάζει στο σημείο χωρίς επιστροφή, προσθέτει και προτάσσει πως η παρούσα κρίση είναι ένα άνευ προηγουμένου κάλεσμα για αφύπνιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντόνιο Γκουτέρες προτείνει «έξι δράσεις σχετικές με το κλίμα, για να διαμορφώσουμε την ανάκαμψη και το μελλοντικό μας έργο». Αυτές οι έξι αρχές, επισημαίνει, αποτελούν έναν σημαντικό οδηγό για να ανακάμψουμε καλύτεροι μαζί. Πρώτον, ιεραρχεί πως «καθώς ξοδεύουμε τεράστια χρηματικά ποσά για την ανάκαμψη από τον κορoνοϊό, πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις μέσω μιας καθαρής και πράσινης μετάβασης».

Δεύτερον, αναφέρει ότι «όπου τα χρήματα των φορολογούμενων χρησιμοποιούνται για τη διάσωση των επιχειρήσεων, πρέπει να συνδέονται με τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης». Τρίτον, τονίζει την ανάγκη η οικονομία να μετατραπεί από γκρίζα σε πράσινη και να κάνει τις κοινωνίες και τους ανθρώπους περισσότερο ανθεκτικούς. Αναδεικνύει ως τέταρτη αρχή ότι «τα δημόσια κεφάλαια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επένδυση στο μέλλον, όχι στο παρελθόν και να διοχετευθούν σε βιώσιμους τομείς και έργα που βοηθούν το περιβάλλον και το κλίμα».

Ειδικότερα, σημειώνει ότι οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων πρέπει να σταματήσουν και οι ρυπαντές πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν για τη ρύπανση. Περαιτέρω τονίζει ότι «οι κλιματικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως επίσης και όλες οι πλευρές της χάραξης δημόσιας πολιτικής και υποδομών». Ως ακροτελεύτια αρχή προτάσσει την ανάγκη «να δουλέψουμε μαζί ως διεθνής κοινότητα».

Καταληκτικά επισημαίνει πως τα αέρια του θερμοκηπίου όπως και οι ιοί, δε σέβονται εθνικά σύνορα και απευθύνει έκκληση «αυτή την Ημέρα Γης, ας απαιτήσουμε μαζί ένα υγιές και ανθεκτικό μέλλον για τους ανθρώπους και τον πλανήτη εξίσου».

Η Google με doodle τιμά και γιορτάζει σήμερα την Ημέρα της Γης, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των μελισσών. Μάλιστα, μέσω του doodle, προσφέρει ένα mini game.