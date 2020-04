Κοινωνία

Επίθεση σε αστυνομικούς που πήγαν να διαλύσουν γλέντι σε καταυλισμό (βίντεο)

Σκηνές «απείρου κάλλους» σε γλέντι το βράδυ της Ανάστασης. Παράλληλη γιορτή με τον αρραβώνα της Δευτέρας στην Κάτω Αχαΐα.

Επίθεση σε βάρος αστυνομικών έκαναν και παράλληλα κατέγραφαν σε βίντεο Ρομά σε καταυλισμό στο Μενίδι, στο νέο περιστατικό παράβασης των κανόνων για συναθροίσεις που σημειώνεται μετά το ανάλογο της Δευτέρας του Πάσχα στην Κάτω Αχαΐα, όπου έγινε γλέντι αρραβώνων.

Οι αστυνομικοί πήγαν στον καταυλισμό μετά από καταγγελία για διατάραξη και άσκοπους πυροβολισμούς, το βράδυ της Ανάστασης. Οι συγκεντρωμένοι στο Μενίδι, αντέδρασαν με ύβρεις, ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και ρίψη αντικειμένων κατά των περιπολικών, ενώ κατέγραφαν σε βίντεο την επίθεση και έπειτα ανάρτησαν το βίντεο στο social media.

Τελικά, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε έξι συλλήψεις, για διατάραξη και παραβίαση των περιοριστικών μέτρων, λόγω κορονοϊού, καθώς και σε τρεις συλλήψεις για απείθεια, αντίσταση και εξύβριση κατά των Αστυνομικών. Όπλα, πάντως, δεν εντοπίστηκαν, παρά τις έρευνες που έγιναν.

Οικογένεια, ωστόσο, που ζει στο σημείο και απουσιάζε το βράδυ της Ανάστασης, καταγγέλει ότι βρήκε διαλυμμένο από πυροβολισμούς το ποδήλατο της ανήλικης κόρης τους.

Βίντεο: nantiareport.gr

Επιπλέον, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη ο αρραβώνας στην Κάτω Αχαΐα, σε άλλον χώρο, σε μικρή απόσταση, λάμβανε χώρα ένα άλλο γλέντι, με τη συμμετοχή περίπου 70 ατόμων.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι αστυνομικοί κάλεσαν από τα μεγάφωνα τους συμμετέχοντες στα δύο γλέντια, ώστε να απομακρυνθούν, ενώ υπέβαλλαν μηνύσεις σε βάρος των διοργανωτών, στους οποίους και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα για την παραβίαση των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.