Πολιτική

Ζαχαράκη: ενδεχόμενο ματαίωσης των προαγωγικών εξετάσεων

Η υφυπουργός Παιδείας σημείωσε ότι αρχική μέριμνα είναι η υγειονομική ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Νίκη Κεραμέως.

Ανοιχτό άφησε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, το ενδεχόμενο να μην γίνουν φέτος οι προαγωγικές εξετάσεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Σε συνέντευξή της και ερωτώμενη για αυτό το ενδεχόμενο, απάντησε χαρακτηριστικά: "είναι από τα σενάρια που εξετάζουμε".

Η υφυπουργός σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ότι "αρχική μέριμνα είναι η υγειονομική ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας", δηλαδή μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και των οικογενειών τους, κυρίως των ευπαθών ομάδων με τις οποίες οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή στην καθημερινότητά τους.

"Ο ρυθμός αντιμετώπισης του ιού στη χώρα μας θα ληφθεί υπόψιν" πρόσθεσε η κα Ζαχαράκη επαναλαμβάνοντας ότι το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει στις αποφάσεις που θα υποδείξουν οι ειδικοί.

Χθες, καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει νωρίτερα το σχολικό έτος τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να υπάρξει αναπλήρωση ύλης που δεν διδάχθηκε το διάστημα που έμειναν κλειστά τα σχολεία λόγω του κορονοϊού.

«Δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων, αναμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών», είπε η ίδια για το άνοιγμα των σχολείων, δηλώνοντας ότι το Υπ. Παιδείας «είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Βασική επιδίωξη μας είναι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου».