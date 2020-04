Πολιτική

Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση για τα vouchers

Έντονη αντίδραση Βρούτση στις επικρίσεις για το πρόγραμμα και τα voucher. Απομάκρυνση του Υπ. Εργασίας απο την Κυβέρνηση ζητά η αντιπολίτευση.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει πυροδοτήσει η κατάργηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης για τους επιστήμονες, στην οποία προχώρησε η Κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πυρά κατά της Κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Γιάννη Βρούτση, ενώ από την πλευρά του ο Υπουργός Εργασίας απάντησε σε υψηλούς τόνους κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή.

Ο Υπουργός Εργασίας επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για «μέγιστη πολιτική υποκρισία και αθλιότητα» διότι, όπως είπε, έρχεται σήμερα και καταγγέλλει ένα πρόγραμμα που το ίδιο υλοποίησε και η σημερινή Κυβέρνηση, που το κληρονόμησε, είχε τη τόλμη και το πολιτικό θάρρος να το καταργήσει, αναγνωρίζοντας το λάθος της.

«Το κράτος, η Πολιτεία κινήθηκε με ευαισθησία και ταχύτητα για να καλύψουμε τις έκτακτες ανάγκες. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Σε έκτακτες καταστάσεις φυσικά μπορείς να αλλάξεις τις αποφάσεις σου. Έχεις το δικαίωμα να πεις έκανα αστοχία. Έχω λοιπόν το θάρρος να το αναγνωρίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Παράλληλα, καταλόγισε στο ΣΥΡΙΖΑ «προσπάθεια κατασυκοφάντησης της Κυβέρνησης», η οποία όμως, όπως είπε αναδεικνύεται σε μεγάλο φιάσκο. «Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αντιμετωπίσαμε μία έκτακτη μοναδική κατάσταση. Σε χρόνο μηδέν έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις για θέματα που αφορούν ανέργους, κάλυψη επιχειρήσεων και εργαζομένων. Αυτό δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ στο παρελθόν. Έγιναν πράξη όλα αυτά και το πείραμα πέτυχε. Όλα έγιναν σε χρόνο μηδέν. Κινηθήκαμε άμεσα, ώστε σε ελάχιστο χρόνο να πληρωθούν τα 600 ευρώ. Κινηθήκαμε με απόλυτη διαφάνεια και πάνω στο συγκεκριμένο πλαίσιο που είχαμε κληρονομήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Ο πολιτικός πρέπει να παρακολουθεί τη πορεία του προγράμματος. Είδαμε ότι δεν πήγαινε καλά, ότι δεν στεκόταν στο ύψος των περιστάσεων. Πολιτική γενναιότητα και εντιμότητα λέγεται όταν νομοθετείς και βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά να το επανεξετάζεις και να μην λειτουργείς εγωιστικά», τόνισε ο κ. Βρούτσης και προσέθεσε: «Η απόφαση χθες, ήταν να επανεξετάσουμε όλο το νομοθετικό πλαίσιο της τηλεκατάρτισης και της τηλεκπαίδευσης. Δεν είμαστε εναντίον της κατάρτισης. Δεν αποκλείστηκε ούτε ένα από τα 399 ΚΕΚ. Ούτε ένας αφαιρέθηκε ή προστέθηκε από τους 399 πιστοποιημένους φορείς. Δεν υπήρξε καμία ένσταση στη διαδικασία. Δική μας απόφαση ήταν να επαναξιολογήσουμε το πρόγραμμα».

Ο Υπουργός χαρακτήρισε «μέγιστη υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ να κατακεραυνώνει τη διαδικασία που εμείς κληρονομήσαμε από αυτόν και εφαρμόσαμε». «Εμείς ακολουθήσαμε απόλυτα τις τακτικές και τις πολιτικές που κληρονομήσαμε. Δεν υπήρχε χρόνος στην έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζαμε» τόνισε ο κ. Βρούτσης και προσέθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «που σήμερα κατακεραυνώνει τη κυβέρνηση της ΝΔ, με υπογραφές των δύο Υπουργών του, Έφης Αχτσιόγλου και Αλέξανδρου Χαρίτση είχαν υλοποιήσει προγράμματα για κατάρτιση ανέργων μέσω ΚΕΚ ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ».

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων μέσω ΚΕΚ στις 10/ 6/ 2019 ύψους 48,9 εκατ. και στις 15/11/2018 ύψους πάνω από 17 εκατ. καθώς και στις 10/4/2019 λίγο πριν τις εκλογές που κόστισε 30,996 εκατ. ευρώ.

«Υπήρξε επώνυμη καταγγελία της γενικής γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας για τον Υπουργό αλλά δεν υπήρξε τότε καμία παραίτηση, και λέτε για εμάς; Αυτό λέγεται πολιτική αθλιότητα και υποκρισία. Ρίξατε λάσπη στον ανεμιστήρα, αλλά θα γυρίσει σε εσάς. Εμείς υλοποιήσαμε το πρόγραμμα με τα ίδια ΚΕΚ και το ίδιο voucher που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ και που σήμερα καταγγέλλει», υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τόνισε - κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών - πως οι επιστήμονες τους οποίους αφορούσε το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης θα λάβουν κανονικά την ενίσχυση των 600 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο, χωρίς προϋποθέσεις.

Ο κ. Πέτσας σχολίασε όμως και ότι «όταν λαμβάνονται τόσο πολλά μέτρα σε τόσο μεγάλη πίεση χρόνου μπορεί να γίνονται και αστοχίες. Σημασία έχει οι αστοχίες να εντοπίζονται, να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκανε. Ταυτόχρονα, έδωσε εντολή να ξεκινήσει αξιολόγηση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω ενδελεχούς ελέγχου της ποιότητας των προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Πράγμα που δεν συνέβη, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια».

Χαρίτσης: Μονόδρομος η παραίτηση του κ. Βρούτση

«Η παρωδία του προγράμματος της δήθεν τηλεκατάρτισης των επιστημόνων μέσω ΚΕΚ αποκάλυψε σε ολόκληρο το πανελλήνιο πως το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη είναι ένα επικίνδυνο μείγμα αδίστακτου κυνισμού και τραγικής ανικανότητας», υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως ανέφερε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε, εν μέσω μάλιστα πανδημίας, να χαρίσει σε μεσάζοντες 80 εκατομμύρια ευρώ, αγνοώντας τις συστάσεις της Κομισιόν για απευθείας ενισχύσεις και στήνοντας κυριολεκτικά στο πόδι σεμινάρια κατάρτισης που εξευτελίζουν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του κ. Βρούτση, είπε πως «Η ευθύνη του αρμόδιου Υπουργού, Γ. Βρούτση, είναι κάτι παραπάνω από οφθαλμοφανής. Και, όπως αποκαλύφτηκε και από τα σχετικά δημοσιεύματα, η ευθύνη του δεν περιορίζεται μόνο στο ότι πιστοποίησε ένα πρόγραμμα που προσβάλλει τη νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια των επιστημόνων. Η άμεση εμπλοκή συνεργάτιδας του σε εταιρεία που είχε αναλάβει την εκτέλεση του κατάπτυστου αυτού έργου συνιστά σκάνδαλο, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί άμεσα. Και, βεβαίως, μετά από όλα αυτά η παραίτηση του συνιστά μονόδρομο».

«Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση αγγίζει ευθέως και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Από τη στιγμή που επιλέγει να διατηρεί τον κ. Βρούτση στη θέση του αντί να ζητήσει την παραίτησή του, όπως οφείλει, είναι συνένοχος. Ο κ. Μητσοτάκης έχει υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις στους πολίτες και για όλες τις πτυχές αυτού του φιάσκου αλλά και γιατί δεν αποπέμπει τον κ. Βρούτση», καταλήγει.

Χρηστίδης: Είναι προφανές πως υπάρχει πολιτική ευθύνη

«Είναι αυτονόητο ότι έχει ευθύνες ο κ. Βρούτσης αλλά και άλλοι, διότι έχουμε μια σειρά παλινωδιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης στο MEGA.

Το Κίνημα Αλλαγής, υπενθύμισε, «από τις 27 Μαρτίου ήταν το πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο αντέδρασε και έβαλε και το θέμα των οικονομικών δεδομένων».

«Κάποιοι Υπουργοί, όπως ο κ. Γεωργιάδης, έβγαιναν και μας κατηγορούσαν για λαϊκισμό», συνέχισε και συμπλήρωσε «Ποιος είναι ο λαϊκισμός; Όταν εμείς λέγαμε την αλήθεια και οι Υπουργοί έλεγαν το αντίθετο ή τώρα που βγαίνουν οι Υπουργοί και ακολουθούν την γραμμή του κ. Μητσοτάκη, που είδε αυτό που συμβαίνει, υπαναχώρησε και παίρνει πίσω άρον-άρον τις επιλογές του; Είναι προφανές πως υπάρχει πολιτική ευθύνη».

Ο κ. Χρηστίδης διερωτήθηκε «ποιοι θα κάνουν τον έλεγχο στα ΚΕΚ και αν αυτό υποκρύπτει κάποιου είδους απειλή». «Το ζήτημα τώρα δεν είναι τα ΚΕΚ, αλλά το ότι η Κυβέρνηση επέλεξε να δώσει αυτή την αμφιβόλου ποιότητας κατάρτιση, εμπαίζοντας τους αυτοαπασχολούμενους», τόνισε.

Ελληνική Λύση: Κάποιοι “ ληστεύουν ” την περιουσία του ελληνικού λαού

«Το θέμα δεν είναι εάν οι Υπουργοί απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, αλλά ποιοι είναι οι φίλοι και γνωστοί της Κυβέρνησης, που θα απολάμβαναν τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ των Ελλήνων πολιτών!», σχολιάζει η Ελληνική Λύση.

«Το βέβαιο είναι πως ο Ελληνικός λαός με αυτά που βλέπει να γίνονται δεν το… απολαμβάνει, αφού κάποιοι “ληστεύουν” την περιουσία του και αυτός πεινά!», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.