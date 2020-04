Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής: “Πέταξαν το μπαλάκι” στην Κομισιόν οι “27”

Συμφώνησαν ότι διαφωνούν οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ. Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν από την Κομισιόν να επεξεργαστεί κατεπειγόντως ένα σχέδιο για την από κοινού χρηματοδότηση της ανάκαμψης του μπλοκ μετά την πανδημία της Covid-19, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά τη λήξη της συνόδου κορυφής.

Σύμφωνα με τον Μισέλ, οι ηγέτες θέλουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδέσει αυτό το σχέδιο ανάκαμψης με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για το διάστημα 2021-27.

«Εκφράσαμε την ισχυρή βούλησή μας να προχωρήσουμε μαζί προς τα εμπρός», τόνισε.

Ο Μισέλ παραδέχτηκε ότι η συμφωνία για τον επόμενο προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι δύσκολη, όμως εκφράζεται ισχυρή πολιτική βούληση μεταξύ των χωρών να συνεργαστούν μεταξύ τους τις επόμενες εβδομάδες. Οι ηγέτες, πρόσθεσε, συμφωνούν ότι το Ταμείο αυτό είναι αναγκαίο και επείγον.

Αναφερόμενος στα περιοριστικά μέτρα, σημείωσε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συντονίσουν τη σταδιακή άρση τους και να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, έχοντας υπόψη τους ότι πλησιάζει η θερινή περίοδος των διακοπών.

Τέλος, ο Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε ότι στις 6 Μαΐου θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η σύνοδος της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Αύξηση της "δύναμης πυρός" στο 2% του ΑΕΕ προτείνει η πρόεδρος της Κομισιόν

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέεται με ένα ταμείο ανάκαμψης είναι ο μόνος τρόπος για να οδηγηθεί η Ένωση εκτός της κρίσης της νόσου Covid-19 και ότι το μέγεθός του πρέπει να αυξηθεί.

"Οι τρέχουσες εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες μάς οδηγούν να σκεφτούμε ότι θα χρειαστεί ένα ανώτατο όριο ιδίων πόρων περίπου 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) για δύο ή τρία χρόνια αντί του 1,2%", είπε αναφερόμενη στα χρήματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή στον προϋπολογισμό. "Πρέπει να αυξήσουμε τη δύναμη πυρός του για να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση", δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μακρόν: Οι διαφωνίες εξακολουθούν να υφίστανται

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ πως η ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομική αναταραχή που προκαλεί η πανδημία του νέου κορονοϊού απαιτεί χρηματοδοτικές μεταφορές σε κράτη που έχουν πληγεί περισσότερο και όχι απλά δάνεια.

Όπως ανέφερε τα μέτρα διάσωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανέρχονται σε αξία τουλάχιστον 5 έως 10% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της ΕΕ.

Οι διαφωνίες για το μέγεθος και την μορφή του πακέτου διάσωσης εξακολουθούν να υφίστανται, τόνισε, προσθέτοντας πως το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν έχει κανένα μέλλον αν τα κράτη μέλη αποτύχουν να απαντήσουν σε αυτό το «έκτακτο σοκ».

Πρέπει να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό και με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο προς μια ευρωπαϊκή κυριαρχία μετά την κρίση του κορονοϊού, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. «Σφυρηλατείται μια συναίνεση» για «ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας» μεταξύ των 27 κρατών μελών, συμπλήρωσε.

Μέρκελ: Δ εν ήμασταν σε όλα τα σημεία όλοι της ίδιας άποψης, αλλά υπήρξε μια συναντίληψη

Η Γερμανία είναι διατεθειμένη να αυξήσει την συνεισφορά της στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης μετά την κρίση του κορονοϊού, δήλωσε η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ, μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παραδέχθηκε δε ότι «δεν ήμασταν σε όλα τα σημεία όλοι της ίδιας άποψης, αλλά υπήρξε μια συναντίληψη».

Η δημιουργία του ταμείου ανασυγκρότησης «σημαίνει ασφαλώς ότι η Γερμανία θα πρέπει να υπολογίζει μεγαλύτερη συνεισφορά για τον επόμενο προϋπολογισμό», δήλωσε η κυρία Μέρκελ και τόνισε ότι «αυτό είναι σωστό και καλό, καθώς τα κράτη - μέλη δεν επλήγησαν όλα με τον ίδιο τρόπο από την πανδημία». Σημείωσε ακόμη ότι τώρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει την αρχιτεκτονική αυτού του ταμείου, αλλά και ότι ένα πρόγραμμα ανάκαμψης της Ε.Ε. είναι και προς το γερμανικό συμφέρον. «Πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να μάθουμε από την πανδημία. Και σε αυτό περιλαμβάνονται και οι μεγαλύτερες επενδύσεις π.χ. στην προστασία του κλίματος και στην ψηφιοποίηση», δήλωσε.

Η Καγκελάριος πρόσθεσε ότι «μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην πρόκληση του κορονοϊού είναι και προς το γερμανικό συμφέρον», επανέλαβε ωστόσο και την πάγια γερμανική θέση κατά της έκδοσης ευρω-ομολόγων, επισημαίνοντας ότι «δεν γίνεται να κοινοτικοποιήσουμε, όπως λέμε, τα χρέη». Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση σχετικά με το εάν υπήρξε αντιπαράθεση με χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες είχαν ζητήσει την έκδοση «κορονο-ομολόγων», η 'Αγγελα Μέρκελ ανέφερε ότι επρόκειτο για μια «πάρα πολύ φιλική συζήτηση, κατά την οποία βέβαια ο καθένας παρουσίασε τις απόψεις του» και τόνισε ότι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει περιγραφές για «πολεμικό» κλίμα ή «σύγκρουση».

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε ακόμη ο συντονισμός των κρατών - μελών σε ό,τι αφορά τον βαθμό που θα καταστεί εφικτός ο θερινός τουρισμός για το τρέχον έτος, κυρίως λόγω των χωρών όπως η Ελλάδα και η Αυστρία, των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον τουρισμό.

Ρούτε: θα εργαστούμε με εποικοδομητικό τρόπο σε μια κοινή στρατηγική





Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ότι οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να εργαστούν πάνω σε ένα ταμείο ανάκαμψης, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης σχετικά με την επιδημία του νέου κορονοϊού.

«Στη βάση των προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστούμε με εποικοδομητικό τρόπο σε μια κοινή στρατηγική για την φάση ανάκαμψης, που θα συνδέεται με τον πολυετή προϋπολογισμό» επισημαίνει στο tweet