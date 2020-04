Πολιτική

Μηταράκης: Προς κατάργηση η μίσθωση ξενοδοχείων για τους αιτούντες άσυλο

"Με αυστηρό πρωτόκολλο προστασίας της δημόσιας υγείας, η σταδιακή αποσυμφόρηση των νησιών", τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης.

«Με την απόλυτη τήρηση των αυστηρών Πρωτοκόλλων προστασίας της δημόσιας Υγείας θα συνεχιστεί το σχέδιο της αποσυμφόρησης των νησιών, από ευάλωτα άτομα και οι 2.380 αιτούντες άσυλο που έχουν επιλεγεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, θα μετακινηθούν σε μικρές ομάδες σε δομές ξενοδοχείων, οι οποίες θα τεθούν σε 14ημερη καραντίνα, ώστε να διασφαλιστεί η μη μετάδοση του ιού σε τοπικές κοινωνίες». Αυτό τόνισε, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ Νότης Μηταράκης σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ.



Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις κατοίκων του Μεσολογγίου, ο κ. Μηταράκης επεσήμανε τα εξής: «το πιο σημαντικό, και αυτό θέλω να το ακούσουνε οι κάτοικοι στο Μεσολόγγι και σε άλλες περιοχές που αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια αγωνία, μεταφέρονται από δομές όπου δεν υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού. Θα μεταφερθούν αφού ελεγχθούνε και τηρώντας πρωτόκολλα ασφαλείας. Άρα, δεν θεωρούμε ότι αυτές οι μετακινήσεις δημιουργούνε κίνδυνο στις περιοχές που πάνε. Αλλά, όπως είπε και ο κύριος Τσιόδρας σήμερα, θα υπάρχει αυξημένη επιτήρηση, αυξημένοι έλεγχοι για να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι και οι ωφελούμενοι και οι τοπικές κοινωνίες επηρεάζονται μόνο θετικά από την αποσυμφόρηση των νησιών».



Επίσης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έκανε γνωστό πως εντός του 2020 θα καταργηθεί το πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων ασύλου σε ξενοδοχεία, ενώ θα υπάρξει παύση και στις υπάρχουσες μισθώσεις 55 δομών σε ξενοδοχεία όπως είναι και το Κρανίδι. «Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού χρειαζόμαστε να μεταφέρουμε ευάλωτες ομάδες πληθυσμών από τα ΚΥΤ των νησιών σε ασφαλέστερες συνθήκες σε ξενοδοχεία στην ενδοχώρα. Όμως το γενικότερο πρόγραμμα των ξενοδοχείων είναι κάτι το οποίο εντός του 2020 θα καταργηθεί. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε 55 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε 5.800 ωφελούμενους σε ξενοδοχεία. Θα χρειαστούμε προσωρινά μέχρι το Σεπτέμβριο να προσθέσουμε κάποια κρεβάτια για να αποφύγουμε προβλήματα δημόσιας υγείας στις δομές των νησιών» είπε.



Ο κ. Νότης Μηταράκης επανέλαβε ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις δομές και τα ΚΥΤ θα παραμείνει μέχρι τις 10 Μαΐου. «Μέχρι στιγμής σε ένα συνολικό πληθυσμό 100.000 αιτούντων άσυλο έχουμε κάτω από 200 κρούσματα δηλαδή 0,2% του πληθυσμού και κανένας μέχρι στιγμής, ευτυχώς, σοβαρό κρούσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κάθε μέρα την αγωνία και την ανησυχία και για τις δομές, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό για τις τοπικές κοινωνίες και είναι πολύ ευχάριστο ότι τα τεστ που έχουνε γίνει σε περιοχές γύρω από δομές, όπως η Ριτσώνα, η Μαλακάσα και το Κρανίδι, που είχανε πρόβλημα κορωνοϊού, δεν βλέπουμε να υπάρχει μεταφορά αυτού του ιού στις τοπικές κοινωνίες και αντιμετωπίζουμε με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας, σε αυτές τις τρεις δομές που υπήρξε θέμα, με επιτυχία την κρίση του κορονοϊού», κατέληξε.