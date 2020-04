Κοινωνία

Παράταση του δικαστικού έτους

Στη Βουλή η τροπολογία βάσει της οποίας επεκτείνεται το δικαστικό έτος και ορίζονται οι θερινές διακοπές.

Κατατέθηκε στη Βουλή, από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνστατίνο Τσιάρα, τροπολογία για τον περιορισμό των δικαστικών θερινών διακοπών, δηλαδή για επέκταση της δικαστικής περιόδου που λήγει την 30ή Ιουνίου και για νωρίτερη έναρξη του νέου δικαστικού έτους.

Το τρέχον δικαστικό έτος, το οποίο έληγε κανονικά στις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου 2020. Παράλληλα, το νέο δικαστικό έτος, που θα ξεκινούσε, κάτω από κανονικές συνθήκες, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, φέτος θα ξεκινήσει την 1 Σεπτεμβρίου 2020.

Έτσι, για φέτος, η θερινή διακοπή των δικαστηρίων θα διαρκέσει μόνον από 16 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2020.