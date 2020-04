Πολιτική

Μητσοτάκης: έγκλημα κατά της ανθρωπότητας η Γενοκτονία των Αρμενίων

«Η λήθη του κακού είναι άδεια για την επανάληψή του», τονίζει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο για τη γενοκτονία των Αρμενίων: Ημέρα μνήμης, σήμερα, των θυμάτων της Αρμενικής Γενοκτονίας. Ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που αμαύρωσε την αυγή του 20ου αιώνα. Παντοτινό δίδαγμα απόρριψης του μίσους, του ρατσισμού και της τυφλής βίας. Γιατί «η λήθη του κακού είναι άδεια για την επανάληψή του».