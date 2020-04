Πολιτική

Κορονοϊός - Μαξίμου: “Κλειδώνει” το σχέδιο για σταδιακή άρση των μέτρων

Αλλεπάλληλες συσκέψεις και διαβουλεύσεις από το κυβερνητικό επιτελείο. Αισθηση απο τις αποκαλύψεις του ΑΝΤ1.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αλλεπάλληλες συσκέψεις, συζητήσεις και διαβουλεύσεις αναμένεται να οριστικοποιηθεί από το κυβερνητικό επιτελείο το σχέδιο σταδιακής μετάβασης στην κανονικότητα και προοδευτικής άρσης των μέτρων αυτοπεριορισμού.

Στην σημερινή σύσκεψη στο Μαξίμου αναμένεται να γίνει μια πρώτη αποτίμηση σε κυβερνητικό επίπεδο της πρότασης της ειδικής επιτροπής για το επιχειρησιακό σχέδιο εξόδου από τα αυστηρά μέτρα και τη σταδιακή επαναφορά ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες επαφές. Σύμφωνα με πληροφορίες θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία τόσο από τους επιστήμονες του υγειονομικού τομέα όσο και εκείνα που αφορούν στην πορεία της οικονομίας και θα οριστικοποιηθούν οι παράμετροι εξόδου από την καραντίνα, τις οποίες και θα ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους πολίτες.

Άλλωστε, σε όλους τους τόνους οι επιστημονικοί σύμβουλοι από τη μία πλευρά, κυβερνητικά στελέχη όσο και οι αρμόδιοι για την πολιτική προστασία από την άλλη, έχουν επισημάνει πως παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τη χώρα μας όσον αφορά τη διασπορά και τον έλεγχο της λοίμωξης του κορονοϊού στην κοινότητα αλλά και την ανταπόκριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, απαιτείται προσοχή και υπομονή για μια αργόσυρτη επαναφορά.

Το βέβαιο είναι πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και όλες οι πλευρές έχουν προειδοποιήσει πως θα είναι μακρά και αργόσυρτη η επαναφορά προκειμένου να μην παρατηρηθούν φαινόμενα εκτροπής και να μη διαμορφωθεί μια κατάσταση που δύσκολα θα μπορούσε να ελεγχθεί με δεδομένη μάλιστα την επιτυχία της έγκαιρης λήψης μέτρων.

