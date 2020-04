Πολιτική

Χαρίτσης: να αποσυρθεί άμεσα το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο-έκτρωμα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε ανακοίνωση του, ζητά «να αποσυρθεί άμεσα το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο-έκτρωμα».

Όπως αναφέρει στη δήλωση του, «με την εσπευσμένη κατάθεση μεσάνυχτα Παρασκευής στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον δήθεν “εκσυγχρονισμό” της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρησιμοποιεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα περιορισμού στη λειτουργία του κοινοβουλίου για να “περάσει” ό,τι δεν θα μπορούσε σε κανονικές συνθήκες. Επιχειρεί ξανά να “κάνει την κρίση ευκαιρία” για συγκεκριμένα συμφέροντα που εκπροσωπεί, πλήττοντας το περιβάλλον της χώρας και τις δημόσιες πολιτικές προστασίας του».

Ο κ. Χαρίτσης συμπληρώνει στη συνέχεια: Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, διαλύει τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες περιβαλλοντικού ελέγχου, συνεχίζει το ξεπούλημα του φυσικού δημόσιου πλούτου και των δικτύων ενέργειας. Όσα δεν μπόρεσαν δηλαδή να κάνουν πριν το 2015, με το πρόσχημα των μνημονίων.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη προκαλέσει πολλές και έντονες αντιδράσεις από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον επιστημονικό κόσμο και τα κινήματα που ζητούν την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα μετά την άρνηση του αρμόδιου υπουργού κ. Χατζηδάκη να επεκταθεί η ανεπαρκής διαβούλευση που έγινε εν μέσω πανδημίας, αλλά και το γεγονός ότι στην τελική μορφή του, το νομοσχέδιο περιέχει 50 επιπλέον άρθρα από όσα κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση, ορισμένα με φωτογραφικές διατάξεις και “ειδικές” ρυθμίσεις και εξυπηρετήσεις...

Εν μέσω πανδημίας, μόνο δύο βουλευτές από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συμμετέχουν στην επιτροπή της Βουλής που θα το επεξεργαστεί την Τρίτη και την Τετάρτη. Η πρόθεση της κυβέρνησης να περάσει το νομοσχέδιο από την υπολειτουργούσα Βουλή με διαδικασίες-εξπρές δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη κοροϊδία, με κατ’ επίφαση τήρηση των κοινοβουλευτικών κανόνων. Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να σεβαστεί το κοινοβούλιο και τους Έλληνες πολίτες που δίνουν μάχη για τη ζωή αυτή την κρίσιμη περίοδο και να αποσύρει άμεσα αυτό το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο-έκτρωμα.