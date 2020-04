Κοινωνία

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: το σχέδιο για σταδιακή άρση της καραντίνας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κατά κύματα θα γίνει η λειτουργία επιχειρήσεων και σχολείων. Πότε και πως θα ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης.

Τέσσερα στάδια που απέχουν μεταξύ τους 2-3 εβδομάδες προβλέπει το πόρισμα της επιτροπής λοιμωξιολόγων για το χρονοδιάγραμμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων, που παραδόθηκε στον Πρωθυπουργό από τον υπουργό Υγείας .

Ο Αντέννα παρουσιάζει κατ΄ αποκλειστικότητα το σχέδιο των 63 ημέρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Τέσσερα βασικά στάδια εντός 63 ημερών. Αργά, σταθερά και σίγουρα. Αυτό είναι το μέτρο του σχεδίου άρσης των περιορισμών, όπως το ετοίμασε η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων και επεξεργάζεται σε αλλεπάλληλες συσκέψεις το Μέγαρο Μαξίμου για να το παρουσιάσει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός. Ο Αντέννα παρουσιάζει , κατ΄αποκλειστικότητα το δρόμο προς την κανονικότητα:

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το στάδιο αυτό έχει κομβικές 3 ημερομηνίες:

27 Απριλίου

Ανοίγουν : Υποθηκοφυλακεία, (και υπηρεσίες στα) Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία. Την πρεμιέρα όμως στις 28 Απριλίου μπλοκάρουν οι δικηγόροι της Αθήνας που αποφάσισαν αποχή

4 Μαΐου

Ανοίγουν οι μετακινήσεις (με εξαίρεση τα νησιά) και πιθανόν ξεχνάμε τα sms στο 13033. Ανοίγουν οι μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου(εκτός πολυκαταστημάτων και μεγάλων καταστημάτων) , καταστήματα προσωπικής υγιεινής και κομμωτήρια.

Στις 11 Μαΐου θα επιστρέψει στο σχολείο η Γ’ Λυκείου. Πιθανώς στις 25/5 οι υπόλοιπες τάξεις των Λυκείων και τα Γυμνάσια και στις 8/6 τα Δημοτικά σχολεία. Μέχρι τέλος Μαίου θα γίνει η αξιολόγηση με την ελπίδα να μην έχουμε πισωγυρίσματα

ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η δευτερη φάση περιλαμβάνει ευρύτερο άνοιγμα:

Την 1 Ιουνίου αρχίζουν πάλι οι ποινικές δίκες σε Πρωτοδικείο Εφετείο και Άρειο Πάγο. Ανοίγουν πολυκαταστήματα και μεγάλα καταστήματα, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και επιστρέφουν στο σχολείο Λύκειο και Γυμνάσιο. Αρχίζει και η ατομική άσκηση σε ανοιχτό χώρο.

ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η Τρίτη φάση προβλέπει ότι :

Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, παρκα, παιδότοποι, αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, δημοτικά και πανεπιστήμια, με ενδεχόμενη παράταση του σχολικού έτους για 2-3 εβδομαδες σε αυτά. Ανοίγουν επίσης και εστιατόρια με τραπέζια εξω, ανά 1,5 μέτρο και με έως 6 άτομα στο καθένα.

ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Το σχέδιο των 63 ημερών ολοκληρώνεται , καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 29 Ιουνίου Οπότε ανοίγουν μπαρ, κινηματογράφοι, νυχτερινά κέντρα και μεγάλα ξενοδοχεία με όριο πληρότητας , πιθανόν 50% για μικρό διάστημα.

Ευπαθείς ομάδες

Το σχέδιο πάντως βάζει κανόνες και για ευπαθείς ομάδες:

-Συνέχιση διαμονής και εργασίας από το σπίτι

-Μαθητές με υποκείμενα νοσήματα θα κάνουν μαθήματα μέσω τηλε-εκπαίδευσης

- τηλε-εργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των ωρών εργασίας του προσωπικού επιχειρήσεων

Προτείνεται επίσης η ιδέα της εφαρμογής διαβατηρίου αντισωμάτων και χρήσης ειδικής εφαρμογής για τον εντοπισμό κρουσμάτων μέσω Bluetooth υπηρεσιών γεωεντοπισμού καθώς και τηλεϊατρική για το σύνολο της χώρας.