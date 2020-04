Κοινωνία

Σχέδιο για να “σπάσουν” οι ώρες αιχμής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στα ΜΜΜ και τις αερομεταφορές μίλησε ο υπουργός Μεταφορών. Η πρόταση που εξετάζει ο Πρωθυπουργός.

Για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τις αερομεταφορές, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της εμφάνισης της νόσου COVID-19, μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Ο κ Καραμανλής ανέφερε ότι μετά από πρόταση του υπουργείου Μεταφορών, εξετάζεται πολύ σοβαρά – από τον ίδιο τον πρωθυπουργό - το ενδεχόμενο «να μεταβληθούν οι ώρες πρωινής προσέλευσης στην εργασία, ώστε να αποφύγουμε τον συνωστισμό σε ώρες αιχμής». Η πρόταση του υπουργείου είναι αν χρειαστεί να σπάσει η προσέλευση σε τρεις διακριτές φάσεις, αντί να έχουμε το μεγάλο κύμα από 7:30 ως 8:30.

Ο υπουργός αφού υπογράμμισε ότι «Δεν πρέπει να έχουμε την εντύπωση, πως, από τη μία ημέρα στην άλλη θα ξεχυθούν ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι στους δρόμους», επεσήμανε πως «τα νέα μέτρα θα πρέπει να έχουν μία ισορροπία. Στο Μετρό, στο Τραμ και στα λεωφορεία δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνομικό σε κάθε όχημα. Συζητείται αν θα πρέπει να υπάρξει ένας βασικός εξοπλισμός. Αυτό τον εξοπλισμό τον έχουν ήδη οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ, στους οποίους θα πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μετά από πρόταση του υπουργείου Μεταφορών, εξετάζεται πολύ σοβαρά και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα, εάν θα πρέπει π.χ. όλοι όσοι θα επιβιβαστούν στα ΜΜΜ να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό, δηλαδή μάσκες».

Παράλληλα τόνισε ότι «σε όσους θα χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ, θα πρέπει να εμπεριέχεται και το στοιχείο της προσωπικής ευθύνης. Να σκέπτονται τον εαυτό τους, αλλά και τον συμπολίτη τους».

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι «στήνεται ένα πολύ συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Κερδίσαμε το πρώτο στοίχημα, να μην διαδοθεί ο ιός. Τώρα, λοιπόν, πρέπει σιγά-σιγά να μπούμε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας και αυτό σημαίνει ότι κάποιος κόσμος και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να αρχίσει να δραστηριοποιείται για να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία».

Αναφερόμενος στις προθέσεις του υπουργείου έναντι των επιβατών – χρηστών των ΜΜΜ, στα έσοδα των Οργανισμών λόγω περιορισμένης κυκλοφορίας, αλλά και στην αύξηση των δρομολογίων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, υπενθύμισε ότι: «Έχουμε πει ότι θα δώσουμε πιστωτικά στους ανθρώπους που είχαν προμηθευτεί κάρτες μηνιαίας ή μεγαλύτερης διάρκειας και δεν τις χρησιμοποίησαν. Σκεφτόμαστε να δώσουμε και μία επιπλέον έκπτωση 10% στους πολίτες που θα αγοράσουν νέα ετήσια κάρτα».

Και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή η κίνηση έχει πέσει στο 85-90% και το δίμηνο αυτό η κατάσταση είναι πολύ προβληματική. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, όπου είχαμε αύξηση της τάξης του 5 και του 10% των εσόδων. Επομένως τα έσοδα είναι κάτι το οποίο είναι δική μας δουλειά και θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό όμως που προέχει τώρα είναι η επόμενη μέρα, να μπορέσει ο κόσμος να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Δεν μπορούμε να βγάλουμε πάνω από 1.000 και 1.100 λεωφορεία στους δρόμους. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, γιατί ακούμε προτάσεις, ‘‘γιατί δεν βγάζετε παραπάνω λεωφορεία’’... Γιατί, πολύ απλά, τα προηγούμενα 5 χρόνια δεν έγινε αγορά ούτε ενός νέου λεωφορείου και έχουμε να πάρουμε καινούρια λεωφορεία από το 2009. Αυτό θα το λύσουμε βέβαια και σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε σε διαγωνιστική διαδικασία, αλλά σήμερα με αυτά τα δεδομένα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Μην περιμένουμε η άρση των μέτρων να είναι απότομη. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα γίνει με μία σταδιακή διαδικασία για αυτό και τα επιχειρησιακά πλάνα που έχουν τα υπουργεία αιχμής πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες».

Τέλος, μιλώντας για τις αερομεταφορές, ο κ. Καραμανλής, υπογράμμισε: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον κλάδο των αερομεταφορών. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Βλέπετε άλλες χώρες όπως η Γαλλία π.χ. να πηγαίνει χωρίς άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επιδοτεί με 7 δισ. την Air France. Εδώ μιλάμε για πολύ πιο λελογισμένα μέτρα.

Ο τουρισμός είναι η ναυαρχίδα μας. Η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα διότι στην υγειονομική κρίση τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανοίγουμε και τις αεροπορικές μεταφορές. Για αυτό ο ίδιος ο πρωθυπουργός πριν από μερικές μέρες έκανε ειδική αναφορά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να γίνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τις αεροπορικές μεταφορές. Την Τετάρτη έχουμε άτυπο συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών όπου θα εξετάσουμε συγκεκριμένα μέτρα για το πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. Οι προτάσεις είναι πολλές, π.χ. κράτη – μέλη έχουν προτείνει ο ταξιδιώτης να μπορεί να έχει ένα πιστοποιητικό υγειονομικής κατάστασης πριν ταξιδέψει. Θέλουμε να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης μετακίνησης και της δημόσιας υγείας. Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση, όπως η εποπτεία των ταξιδιωτών -από πού προέρχονται, ποια είναι τα ρίσκα που έχουν- επίσης ενώ και στα σημεία εισόδου θα χρειαστεί και κατά περίπτωση ακόμα να γίνονται και συγκεκριμένα τεστ, όταν υπάρχει υποψία ότι έχουμε προβλήματα».

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε «Η Ελλάδα ότι ήταν ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη και πολύ γρήγορα κλείσαμε τα αεροδρόμιά μας και τις πτήσεις από χώρες οι οποίες αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Θα κάνουμε μία προσπάθεια σε επίπεδο της ΕΕ να βρεθεί μία κοινή γραμμή σε αυτό. Εάν δεν βρεθεί όμως δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια».