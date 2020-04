Πολιτική

Ηλίας Γρηγόρης: στήριξη απο Πολάκη - Κυρίτση και βολές ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεύτερος γύρος της κόντρας για το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που “χυδαιολόγησε” κατά Μητσοτάκη-Τσιόρδα..

Επανέρχεται η Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα του υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ηλία Γρηγόρη ο οποίος μέσω αναρτήσεών του καταφέρθηκε με χυδαίο τρόπο εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και των Σωτήρη Τσιόδρα και Νίκου Χαρδαλιά,.

Το κυβερνών κόμμα εξέδωσε ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καταδικάσει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα για τις «χυδαιότητες κατά του Πρωθυπουργού, μελών της κυβέρνησης και ανθρώπων που δίνουν στην πρώτη γραμμή τη μάχη κατά του κορονοϊού όπως ο Σ. Τσιόδρας και ο Ν. Χαρδαλιάς, αλλά σήμερα είδαμε δύο κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Π. Πολάκη και τον Γ. Κυρίτση να υπερθεματίζουν».

«Ο κύριος Τσίπρας είναι ανεπίτρεπτο, για τη λειτουργία της δημοκρατίας να σιωπά. Τον καλούμε να αποδοκιμάσει τους χυδαιολόγους, θέτοντάς τους εκτός του κόμματός του. Αν δεν το κάνει, πίσω από αυτούς κρύβεται ο ίδιος», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Στήριξη στον Γρηγόρη από Πολάκη και Κυρίτση

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Γρηγόρης, μετά τις επίμαχες αναρτήσεις, έθεσε την Κυριακή εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ, πράξη που έγινε αποδεκτή από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ωστόσο, με σημερινές τους αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο ο τέως αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης όσο και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης παρείχαν κάλυψη στον κ. Γρηγόρη. Ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι κακώς ο Ηλίας Γρηγόρη ζήτησε την αναστολή της ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Η σπουδή του ΣΥΡΙΖΑ να αποκηρύξειτο στέλεχος του ήταν λανθασμένη, έγραψε ο Γιώφργος Κυρίτσης στο Twitter.