Λιβάνιος: Τι θα γίνει με τηλεργασία, άδειες ειδικού σκοπού και συναλλαγές με Δημόσιο

Τη διατήρηση της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία), τη συνέχιση χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού και της ειδικής άδειας απουσίας για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, στο πλαίσιο των μέτρων σταδιακής χαλάρωσης έναντι της επιδημίας του κορωνοϊού. Ο κ. Λιβάνιος προανήγγειλε σειρά νέων δράσεων σε επίπεδο ψηφιακής διακυβέρνησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο.

Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, «η εξ αποστάσεως εργασία στο δημόσιο συνεχίζεται, όπως ακριβώς συμβαίνει μέχρι σήμερα», ενώ πρόσθεσε ότι συνεχίζεται και η εκ περιτροπής εργασία.

Αναφερόμενος στην ασφάλεια ως προς τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο υφυπουργός Εσωτερικών συμπλήρωσε πως «από τη Δευτέρα οι υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι εργάζονται σε πρωινή βάρδια, θα προσέρχονται στην εργασία τους σε τρεις φάσεις: είτε στις 7, είτε στις 8 είτε στις 9 το πρωί».

«Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να φροντίσουν για την ισοκατανομή του προσωπικού σε κάθε μια από αυτές τις 3 ζώνες προσέλευσης. Αντίστοιχα, προσαρμόζεται και η ώρα αναχώρησης», τόνισε.

Άδειες ειδικού σκοπού

Συνεχίζεται η άδεια ειδικού σκοπού, η οποία και διατηρείται ανάλογα με την πορεία ανοίγματος των δομών εκπαίδευσης και της προσχολικής αγωγής. Όταν θα ανοίξουν τα γυμνάσια, τα δημοτικά και οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, με εγκυκλίους που θα εκδώσει το υπουργείο Εσωτερικών, θα μειώνονται οι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού.

Επίσης, διατηρείται και η ειδική άδεια απουσίας για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Συναλλαγές με το Δημόσιο

Δεν αλλάζει ο τρόπος εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το Δημόσιο. Εφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική ή απομακρυσμένη εξυπηρέτηση – όπως για παράδειγμα μέσω της πύλης gov.gr-, αυτή συνεχίζει να γίνεται αποκλειστικά με προκαθορισμένο ραντεβού.

«Εξακολουθούμε και ενθαρρύνουμε τη χρήση των νέων δυνατοτήτων ψηφιακής διακυβέρνησης και της δυνατότητας εξυπηρέτησης όλων των πολιτών από τα ΚΕΠ, μέσω αποστολής εγγράφων με ταχυμεταφορά. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό και τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και νέες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους είναι κάτι, που θα παραμείνει και μετά την πανδημία», συμπλήρωσε ο κ. Λιβάνιος.