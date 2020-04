Life

Η Μιμή Ντενίση στον ΑΝΤ1 για το “πλήγμα” του κορονοϊού στα θέατρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στην διακοπή των παραστάσεων, το καλοκαίρι που προβλέπεται ζοφερό και τον αγώνα επιβίωσης τεχνικών και νέων ηθοποιών.