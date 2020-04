Υγεία - Περιβάλλον

Βλεφαροπλαστική: Πότε και πώς γίνεται;

Γράφει ο Θάνος Κοντογιάννης, Πλαστικός Χειρουργός, Συνεργάτης Μetropolitan General.

Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι αυτή που κατ’ εξοχήν χαρακτηρίζει ένα πρόσωπο γερασμένο ή όχι μαρτυρώντας την ηλικία του. Παρόγοντες που επηρεάζουν την περιοχή αυτή, ώστε να δείχνει γερασμένη, είναι η χαλάρωση του δέρματος των βλεφάρων, πάνω και κάτω, οι ρυτίδες γύρω από τα μάτια, κυρίως στην περιοχή του έξω κανθού (πόδι της χήνας) ή στην περιοχή των κάτω βλεφάρων. Επίσης, το αφυδατωμένο δέρμα ή το δέρμα με λεκέδες που μπορεί να οφείλονται στον ήλιο ή σε άλλους παράγοντες. Σημαντικός επίσης παράγοντας, που επιβαρύνει την εικόνα της περιοχής γύρω από τα μάτια, είναι οι σακούλες στα κάτω βλέφαρα. Αυτές οφείλονται σε οιδήματα (συσσώρευση υγρού) στην περιοχή κάτω βλεφάρων.

Η αποκατάσταση της εικόνας σε ένα πρόσωπο που εμφανίζει σημάδια γήρανσης στην περιοχή των ματιών ξεκινώντας από τις πιο ήπιες μεθόδους, έχει να κάνει με τη χρήση ειδικών καλλυντικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία βελτιώνουν την εικόνα του δέρματος αντιμετωπίζοντας σε ένα ποσοστό δυσχρωμίες, διαταραχές μικροκυκλοφορίας και οιδήματα. Σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια προσφέρει η χρήση ενέσιμων θεραπειών με botox, επιτυγχάνοντας έτσι να τεντώσει το δέρμα στην περιοχή γύρω από τα μάτια, διώχνοντας ρυτίδες και δείχνοντας μια νεανική όψη. Σε προχωρημένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει χαλάρωση του δέρματος στα άνω βλέφαρα, καταφεύγουμε στη βλεφαροπλαστική, η οποία διορθώνει για πάντα το πρόβλημα της χαλάρωσης του δέρματος και τις σακούλες στα κάτω βλέφαρα, βγάζοντας προς τα έξω ένα ανανεωμένο πρόσωπο με νεανικό βλέμμα που δεν παρουσιάζει σημάδια γήρανσης.

Πολλές φορές, οι προαναφερθέντες τρόποι μπορούν να συνδυαστούν και με τη βοήθεια laser, ώστε να καλυφθούν όλα τα προβλήματα που τυχόν μπορεί να υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι τρόποι που αναφέρθηκαν δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο, γιατί είναι δοκιμασμένες μέθοδοι, αρκεί να γίνονται από τον ειδικό γιατρό.

Πριν υποβληθεί o ενδιαφερόμενoς σε βλεφαροπλαστική άνω και κάτω βλεφάρων, θα πρέπει ο πλαστικός χειρουργός που είναι και ο αρμόδιος για να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, να πάρει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, γιατί υπάρχουν κάποιες παθήσεις, όπως εξώφθαλμος βρογχοκήλη, που αντενδείκνυται η χειρουργική επέμβαση. Επίσης, νεαρά άτομα δεν έχουν κανέναν λόγο να υποστούν τη διαδικασία βλεφαροπλαστικής, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα χαλάρωσης άνω και κάτω βλεφάρων.

Η βλεφαροπλαστική είναι μια από τις πιο συνηθισμένες αισθητικές επεμβάσεις και διορθώνει τη χαλάρωση που υπάρχει στα πάνω και κάτω βλέφαρα, καθώς και τις σακούλες των κάτω βλεφάρων. Όσο απλή όμως και να είναι, δεν παύει να είναι μία χειρουργική επέμβαση που πρέπει να γίνει σε οργανωμένο χειρουργείο, συνήθως με τοπική αναισθησία και μέθη, παρουσία αναισθησιολόγου. Δε χρειάζεται νοσηλεία, ενώ 1 έως 2 ώρες μετά την επέμβαση μπορείτε να επιστρέψετε σπίτι σας.

Συγκεκριμένα, η επέμβαση γίνεται με μία τομή στην πτυχή των άνω βλεφάρων, από όπου αφαιρείται η περίσσεια του χαλαρού δέρματος, καθώς επίσης και κάποιο λίπος, εάν υπάρχει, έτσι ώστε μετά τη συρραφή του τραύματος η επούλωση είναι τόσο καλή, ώστε δε φαίνεται κανένα σημάδι. Επίσης, όσον αφορά στη διόρθωση των κάτω βλεφάρων γίνεται μία τομή 2 έως 3 χιλιοστά κάτω από τις βλεφαρίδες και από κει αφαιρούμε το χαλαρό δέρμα που περισσεύει και προκαλεί τη δυσμορφία, καθώς επίσης και κάποια μικρή ποσότητα λίπους που ενοχοποιείται για παρουσία των οιδημάτων (σακούλες) στα κάτω βλέφαρα.

Μετά την επέμβαση έχουμε πολύ καλή επούλωση του τραύματος, έτσι ώστε μετά από 1 έως 2 μήνες δε θα φαίνεται κανένα σημάδι. Τα ράμματα αφαιρούνται έξι μέρες μετά την επέμβαση. Κάποια μικρά πρηξίματα, που μπορεί να υπάρχουν, υποχωρούν με τη βοήθεια παγωμένων επιθεμάτων με αλόη βέρα ή με κρύες κομπρέσες χαμόμηλου. Μπορείτε να επανέλθετε στην εργασία σας μετά από δύο μέρες από την επέμβαση, εάν δε σας ενοχλούν κάποια μικρά πρηξιματάκια ή η παρουσία των ραμμάτων, διαφορετικά μετά από μια εβδομάδα μετά την επέμβαση. Η συγκεκριμένη επέμβαση αισθητικής βελτίωσης απευθύνεται συνήθως σε γυναίκες και άνδρες ηλικίας άνω των 35 ετών.

Η ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ:

1-2 ώρες μετά την επέμβαση επιστρέφετε σπίτι

6 ημέρες μετά την επέμβαση αφαιρούνται τα ράμματα

2 μέρες μετά επιστρέφετε στην εργασία σας

