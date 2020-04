Συνταγές

Μοσχαράκι λεμονάτο στην λαδόκολλα και πιλάφι με λαχανικά

Ο Βασίλης Καλλίδης φτιάχνει λαχταριστό μοσχαράκι λεμονάτο με κεφαλοτύρι και μας δείχνει τα μυστικά για το πιλάφι με λαχανικά.