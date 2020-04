Κοινωνία

Πρωτομαγιά: πως θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Ποιοι εργαζόμενοι στα Μέσα Μεταφοράς συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ...

Κανονικά θα λειτουργήσουν την ημέρα της Πρωτομαγιάς μετρό (γραμμή 2 & 3), τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ, όπως αποφάσισαν τα σωματεία εργαζομένων τους. Αντιθέτως, ακινητοποιημένα θα είναι ο ηλεκτρικός (πρώην ΗΣΑΠ) και τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, καθώς οι εργαζόμενοι στα μέσα αυτά συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο, συμπεριλαμβανομένου και του προαστιακού της Αθήνας, την Παρασκευή 1 Μαΐου, λόγω συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών στην 24ωρη απεργία. Στο μεταξύ, αύριο, Πέμπτη 30 Απριλίου, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο μεταξύ Θεσσαλονίκης - Σερρών της αμαξοστοιχίας 3632. Την Παρασκευή 1η Μαΐου καταργούνται όλες οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και τα λεωφορεία που εκτελούν εσωτερικές διαδρομές εντός του Δικτύου. Το Σάββατο 2 Μαΐου στο τμήμα γραμμής μεταξύ Σερρών-Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 3631. Την Πρωτομαγιά δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του μετρό στο τμήμα Δουκ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο και αντίστροφα. Σε ανακοίνωση του, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ τονίζει: «Ημέρα μνήμης και τιμής η Πρωτομαγιά για τους αγωνιστές της εργατικής τάξης που φέτος εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού την τιμούμε με διαφορετικό τρόπο. Συνεχίζουμε τον καθημερινό μας αγώνα για προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Φροντίζουμε για την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων που και εκείνοι συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση αυτής της σοβαρότατης υγειονομικής κρίσης».