Απάτη μέσω mail δήθεν από τον Αρχηγό της Αστυνομίας

Τι ζητά από τους πολίτες η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος...

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντοπίστηκε σήμερα (30-04-2020) καταφανώς ψευδεπίγραφο – απατηλό μήνυμα, που διακινείται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες.

Από την έως τώρα ανάλυση φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του μηνύματος εξυπηρετητής (server) εταιρείας με έδρα χώρα της Ασίας.

Παρακαλούνται οι πολίτες να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.