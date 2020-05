Κόσμος

Κορονοϊός: διαδηλωτές μπήκαν με όπλα στο Καπιτώλιο του Μίσιγκαν

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Λάνσινγκ για να απαιτήσουν να αρθούν άμεσα τα μέτρα περιορισμού στο Μίσιγκαν...

Διαδηλωτές, αρκετοί εξ αυτών οπλισμένοι, μπήκαν στο Καπιτώλιο της αμερικανικής πολιτείας Μίσιγκαν, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών, για να απαιτήσουν χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της κίνησης των πολιτών που παραμένουν σε εφαρμογή, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

Δεκάδες διαδηλωτές, αρκετοί εφοδιασμένοι με τουφέκια, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Καπιτωλίου, της έδρας του κοινοβουλίου του Μίσιγκαν στην πόλη Λάνσινγκ, την πρωτεύουσα. Κανένας τους δεν φόραγε μάσκα, αν και ορισμένοι είχαν μαντίλια στα πρόσωπα. Αρκετοί φώναξαν όταν μασκοφορεμένοι αστυνομικοί στάθηκαν μπροστά τους για να τους εμποδίσουν να μπουν, απαιτώντας να τους αφήσουν να περάσουν.

«Ακριβώς από πάνω μου, άνδρες με τουφέκια φωνάζουν προς εμάς», ανέφερε μέσω Twitter η Ντέινα Ποουλχάνκι, γερουσιάστρια του Μίσιγκαν, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία στην οποία τουλάχιστον ο ένας από τους εικονιζόμενους είχε εμφανώς περασμένο με αορτήρα ένα τουφέκι στην ράχη του. «Ορισμένοι από τους συναδέλφους μου που έχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα τα φόρεσαν», πρόσθεσε η τοπική πολιτικός.

Έξω από το Καπιτώλιο, διαδηλωτές κράταγαν ένα πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν σύνθημα εναντίον του περιορισμού με φωτομοντάζ που μετατρέπει τη δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ στον Αδόλφο Χίτλερ. Μια οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Το Μίσιγκαν ενωμένο υπέρ της ελευθερίας» οργάνωσε την κινητοποίηση της Πέμπτης, την οποία βάφτισε «αμερικανική πατριωτική συγκέντρωση». Η αστυνομία εξήγησε στο NBC News ότι είναι νόμιμη η οπλοφορία μέσα στο Καπιτώλιο, όπως και στην υπόλοιπη πολιτεία Μίσιγκαν.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά τον Απρίλιο που διαδηλωτές, αρκετοί οπλισμένοι, συγκεντρώθηκαν στο Λάνσινγκ για να απαιτήσουν να αρθούν άμεσα τα μέτρα περιορισμού στο Μίσιγκαν, πολιτεία όπου οι νεκροί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ξεπερνούν τους 3.500, σύμφωνα με στοιχεία του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Παρά τις διαδηλώσεις πάντως, η διαχείριση της κρίσης από την κυβερνήτρια Γουίτμερ χαίρει γενικής αποδοχής, σύμφωνα με πολλές πρόσφατες δημοσκοπήσεις στην πολιτεία.