Κόσμος

Κορονοϊός: Ειδικό Ταμείο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για τους πληγέντες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος εμπνεύστηκε τη δημιουργία του Ταμείου προκειμένου να στηρίξει οικονομικά όσους πλήττονται από την κρίση.

Την ίδρυση του Ειδικού Ταμείου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την Ανακούφιση και την Αρωγή των Πληγέντων από την πανδημία του κορονοϊού, ανακοίνωσε με μήνυμά του στο Twitter και με βίντεο διάρκειας δύο λεπτών που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κάλεσε τους πιστούς να συνδράμουν ο καθένας με τη δυνατότητά του στην προσπάθεια οικονομικής στήριξης όλων όσοι χτυπήθηκαν σκληρά από την πανδημία και να διπλασιάσουν με τις συνεισφορές τους το ποσό των 500.000 δολαρίων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Tαμείο.

«Για κάθε πράγμα υπάρχει ο κατάλληλος καιρός, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε θεάρεστο έργο και η κατάλληλα ευκαιρία», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμά του, και σημείωσε ότι «αυτοί οι καιροί που ζούμε είναι καιροί που πρέπει να προσφέρουμε».

Εν συνεχεία, τόνισε ότι «η πανδημία είχε και έχει δραματικές επιπτώσεις για όλους μας και κάποιοι ανάμεσά μας έχασαν τους συγγενείς και τους φίλους τους, τις εργασίες τους και την ελπίδα τους» και κάλεσε τους ομογενείς «Βοηθήστε με να κάνω περισσότερα και ανοίξτε τις καρδιές σας».

«Όλοι μας μπορούμε να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια, είτε κάποιος δίνει 5 δολάρια. είτε κάποιος δίνει 5.000 δολάρια, η γενναιοδωρία του θα γίνει γνωστή στον Θεό που μας δίνει τη χάρη να είμαστε γενναιόδωροι», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, που εμπνεύστηκε τη δημιουργία του Ταμείου, εξήγγειλε την παροχή εφάπαξ βοηθήματος μέχρι του ποσού των 2.500 δολαρίων για όσους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες και χρειάζονται επειγόντως βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες του ενοικίου του σπιτιού τους, του ηλεκτρισμού και της υδροδότησης, τις δαπάνες αποπληρωμής των ενυπόθηκων δανείων τους, τις δαπάνες διατροφής των ιδίων και των οικογενειών τους και τις δαπάνες ιατρικής φροντίδας τους και της φροντίδας των τέκνων τους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο οποίος εκτιμά ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα επεκταθούν ως τα τέλη του έτους, υπογράμμισε ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής εκτός από την πνευματική υποστήριξη, τη φροντίδα των πιστών, έχει και την ευθύνη οικονομικής υποστήριξης όλων όσοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς η ευθύνη αυτή αποτελεί σημαντικό τμήμα της αποστολής της.

Πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου και έγκρισης των αιτήσεων για βοήθεια όρισε τον Επίσκοπο Μηδείας Απόστολο.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για βοήθεια από το Ταμείο Αρωγής μπορούν να το κάνουν μέσω της ιστοσελίδας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής www.goarch.org/covid19relief, ενώ όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν στο Ταμείο μπορούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.goarch.org/covid19/donate