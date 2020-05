Συνταγές

“Food N’ Friends”: “σίφουνας” στην κουζίνα η Ευαγγελία Μουμούρη (εικόνες)

“Σαρωτικό” το πέρασμα της ηθοποιού, που φέρνει “ανατροπές” και “προβλήματα” με τους παρουσιαστές της εκπομπής.

Το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται την Ευαγγελία Μουμούρη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, με καταγωγή από την Κέρκυρα και το Αϊβαλί, έρχεται με μια αγκαλιά δώρα.

Τα δώρα, όμως, δεν είναι για όλους και γι’ αυτό η σχέση της με τον σεφ θα δοκιμαστεί!

Η αφοπλιστική της ειλικρίνεια, το γέλιο της, αλλά και η ικανότητά της στη μαγειρική θα είναι ικανά για να αποκαταστήσουν τη σχέση τους; Όταν κληθεί να αναλάβει δράση θα τα καταφέρει ώστε να πάρει τα εύσημα και να συμφιλιωθούν ή θα ακούσει αρνητικά σχόλια;