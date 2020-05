Συνταγές

“Food N’ Friends”: ο Θανάσης Βισκαδουράκης και η “παιδική” αποστολή! (εικόνες)

O ηθοποιός δηλώνει άριστος γνώστης των… οικονομικών της κουζίνας και καλείται να δοκιμαστεί… επί τω έργω!

Την Κυριακή 3 Μαΐου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον Θανάση Βισκαδουράκη.

Ο αεικίνητος ηθοποιός παραδέχεται πως δεν έχει γνώσεις στη μαγειρική, αλλά είναι εξπέρ στις τιμές των προϊόντων στην λαϊκή αγορά της γειτονιάς του!

Ο Θανάσης μπαίνει στην κουζίνα του «Food n’ Friends» και σηκώνει τα μανίκια, έχοντας στο πλευρό του τον σεφ.

Η μαγειρική του αποστολή είναι μια γρήγορη και νόστιμη παιδική συνταγή, την οποία καλείται να «εκτελέσει» όσο το δυνατόν καλύτερα ώστε να εντυπωσιάσει με το αποτέλεσμα.

Τελικά, ο αγαπημένος ηθοποιός, μικρών και μεγάλων, θα παρουσιάσει ένα γευστικό και υγιεινό πιάτο ή θα τα θαλασσώσει;