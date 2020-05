Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νεκρός ασθενής από την “Κλινική "Ταξιάρχαι”

Ακόμη ένας συνάνθρωπος μας έχασε την ζωή του από την φονική επιδημία, ο τρίτος το Σάββατο.

Στους 143 ανέρχονται πλέον οι νεκροί απο τον κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς κατέληξε ένας 83χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ΝΙΜΤΣ

Όπως έγινε γνωστό, απο τους προηγούμενους θανάτους που έγιναν γνωστοί το πρωί του Σαββάτου, ο ένας αφορούσε ασθενή απο την Κλινική "Ταξιάρχαι" στο Περιστέρι.

Επρόκειτο για έναν 85χρονο, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος νοσηλευόταν στο ΝΙΜΤΣ.

Την μάχη για την ζωή έχασε το Σάββατο και ένας 57χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν δισσωληνωμένος στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Νοσοκομείου "Σωτηρία", πάσχοντας κια απο υποκειμενα νοσήματα.

Συνολικά 2.612 κρούσματα στην Ελλάδα

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα - μετά την ενημέρωση για 21 νέα κρούσματα, απο τον Καθηγητή, Σωτήρη Τσιόδρα, το απόγευμα της Πρωτομαγιάς - είναι 2.612, εκ των οποίων το 55.5% αφορά άνδρες. Από αυτά, 593 (22,7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1291 (49,4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Την Παρασκευή, 36 συμπολίτες μας νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 8 (22,2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 88,9% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Συνολικά, 75 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί 77.251 κλινικά δείγματα.