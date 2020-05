Πολιτική

Μητσοτάκης: η “επιστροφή στην κανονικότητα” είναι πιο δύσκολη από την καραντίνα

Συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα του πρωθυπουργού εν όψει της 4ης Μαΐου.

Συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Γιώργος Στεργίου, Σταύρος Καλαφάτης, Γιάννης Μπρατάκος, Σπήλιος Λιβανός, Παύλος Μαρινάκης, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Περικλής Μαντάς, Γιάννης Οικονόμου, Βασίλης Σπανάκης, Κώστας Αγοραστός, Γιώργος Καρανίκας, Γιάννης Πολιτόπουλος, Μαρία Σαρηγιαννίδου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής: «Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που σας βλέπω έστω και διαδικτυακά και εύχομαι και ελπίζω η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας να μπορεί να γίνει στα γραφεία μας στο κόμμα, όπως πάντα τις διεξάγαμε δια ζώσης.

Θέλω να συγχαρώ τον κομματικό μας οργανισμό για τον τρόπο με τον οποίον στάθηκε στο πλευρό της κοινωνίας αυτούς τους πολύ δύσκολους δύο μήνες. Να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδω στις εθελοντικές δράσεις που ανέπτυξε το κόμμα για την υποστήριξη του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”, για τις εθελοντικές αιμοδοσίες και για το γεγονός ότι και σε τοπικό επίπεδο τα κομματικά μας στελέχη ήταν πάντα δίπλα σε αυτούς που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Επισημαίνω, επίσης, ιδιαίτερα το γεγονός ότι εκμεταλλευτήκαμε τον χρόνο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε συνολικά τις ψηφιακές μας δεξιότητες και δυνατότητες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συνολικό κέρδος το οποίο αποκόμισε το κράτος, η ελληνική κοινωνία και χαίρομαι που και το κόμμα ακολουθεί κατά πόδας. Και πιστεύω ότι και καθώς τώρα περνάμε σταδιακά στην επόμενη φάση της σταδιακής -τονίζω και πάλι σταδιακής- χαλάρωσης των αυστηρών μέτρων περιορισμού, ο ρόλος του κόμματος θα είναι εξαιρετικά σημαντικός.

Διότι όπως έχω πει πολλές φορές, η σταδιακή επάνοδος στη νέα καθημερινότητα θα είναι πιο δύσκολη και πιο σύνθετη από το απότομο κλείσιμο στο σπίτι, τον περιορισμό των δραστηριοτήτων, καθώς τώρα απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη υπευθυνότητα και για να μην χρειαστεί να κάνουμε πάλι κάποιο πισωγύρισμα και να επιβάλλουμε και πάλι περιορισμούς στην κίνηση, θα πρέπει συνολικά να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών και κράτος, κοινωνία, αλλά εν προκειμένου και κόμμα, να συνταχθούμε σε αυτήν την κοινή προσπάθεια την οποία κάνουμε να πάρουμε πίσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται τον έλεγχο των ζωών μας και να επανέλθουμε σε μία νέα καθημερινότητα στηρίζοντας και την οικονομική δραστηριότητα η οποία από Δευτέρα θα αρχίσει με πολύ δειλά βήματα να επιχειρεί να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια αγαπητέ Γραμματέα, Γιάννη, Στέλιο, όλα τα στελέχη του κόμματος για την σημαντική δουλειά την οποία κάνατε αυτούς τους δύο μήνες.»

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Γιώργος Στεργίου μεταξύ άλλων σημείωσε: «Από τη Δευτέρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση μετάβασης από το μένουμε σπίτι χωρίς τον ιό, στο μένουμε ασφαλείς και μαθαίνουμε να ζούμε με τον ιό. Με το πολιτικό μας ρεζερβουάρ γεμάτο με το καύσιμο της εμπιστοσύνης και της αυτοπεποίθησης θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας στην καθημερινή μας ζωή και να απαντήσουμε σε νέα πολιτικά αλλά και ηθικά διλλήματα.

Οι προσδοκίες είναι πλέον υψηλές αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Το κόμμα θα κινηθεί σε τρείς βασικούς άξονες. Θα δίνει, με τη λειτουργία του, το παράδειγμα εφαρμογής των μέτρων για ασφαλή μετάβαση. Θα αναδεικνύει τις επιμέρους κυβερνητικές αποφάσεις και θα επιστρέφει με προτάσεις ή και επισημάνσεις. Θα αναπτύξει κύκλο ψηφιακών εκδηλώσεων με θέμα τα νέα διλήμματα που θέτει η πανδημία και η αντιμετώπισή της».

Έπειτα το λόγο πήραν όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. Συζητήθηκαν οι δράσεις και οι εθελοντικές πρωτοβουλίες του κόμματος και της νεολαίας κατά την περίοδο της πανδημίας μέσω της ενσωμάτωσης αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινή λειτουργία του κόμματος και στην επικοινωνία με τα στελέχη και τα μέλη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε επίσης η αναβολή των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη των μελών των αιρετών διοικήσεων των Οργανώσεων του κόμματος που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν εντός του Μαΐου μέχρι να το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι υγειονομικές εξελίξεις.

Στο κλείσιμο της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνία περιμένει πια από την πολιτική και από τους πολιτικούς διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία ενδεχομένως να περίμενε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και είναι πολύ σημαντικό το κόμμα να είναι απολύτως εναρμονισμένο με τον ρυθμό τον οποίον δίνει η ίδια η κοινωνία. Να εκπέμπει αυτό το μήνυμα ενότητας το οποίο προσπαθούμε και εμείς σε κεντρικό επίπεδο να υπηρετήσουμε, να μένουμε μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις τις οποίες μπορεί οι αντίπαλοί μας για λόγους δικών τους προβλημάτων να επιζητούν, να επιμένουμε στο θετικό μας μήνυμα, να ενημερώνουμε την κοινωνία για τις πρωτοβουλίες μας και να μεταφέρουμε βέβαια στην ηγεσία τα μηνύματα της κοινωνίας και να διορθώνουμε τα λάθη μας οπότε αυτά επισημαίνονται».