Κορονοϊός: Ξεκινούν οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ

Πώς επιλέχθηκαν οι νοσηλευτές και οδηγοί που θα στελεχώσουν τις κινητές μονάδες, που ξεκινούν άμεσα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ως ο Οργανισμός που από τη σύσταση του είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο και την πρόληψη νοσημάτων για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ξεκίνησε σήμερα την υλοποίηση του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία Κινητών Ομάδων για την αντιμετώπιση της COVID-19.

Ειδοποιήθηκαν και προσήλθαν οι πρώτοι επιτυχόντες νοσηλευτές και οδηγοί, οι οποίοι υπεβλήθησαν στον σχετικό έλεγχο για την ανίχνευση τυχόν ύπαρξης του ιού SARS-CoV-2. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένονται εντός της ημέρας και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη τους.

Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί για όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση πρόσληψης του ΕΟΔΥ και εργαστούν στο πρόγραμμα. Σταδιακά, και σύμφωνα με τις ανάγκες και τον σχεδιασμό του ΕΟΔΥ, θα προσληφθούν 500 νοσηλευτές, 500 οδηγοί και 100 διοικητικοί υπάλληλοι σε όλη την επικράτεια.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ? ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠA «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Οι πρώτες Κινητές Ομάδες ΕΟΔΥ ξεκινούν, βάσει συντεταγμένου προγράμματος, τη Δευτέρα 4 Μαΐου.