Πολιτισμός

Καλλιτέχνες μιλούν στον ΑΝΤ1 για το εργασιακό τους αδιέξοδο (βίντεο)

Μπροστά σε αδιέξοδο βρίσκονται μουσικοί και ηθοποιοί που κάθισαν σπίτι και δεν προβλέπεται να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Τι λένε οι ίδιοι στον ΑΝΤ1.