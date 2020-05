Κόσμος

Κορονοϊός: το 2% των κατοίκων της Μόσχας έχει προσβληθεί

Η ανάρτηση του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας για την πορεία της πανδημίας.

Περίπου το 2% των κατοίκων της Μόσχας, ήτοι πάνω από 250.000 άνθρωποι, έχει προσβληθεί από τη νόσο Covid-19, ανέφερε σήμερα η δημοτική αρχή της ρωσικής πρωτεύουσας, επικαλούμενη τα αποτελέσματα των τεστ.

«Σύμφωνα με διαγνωστικά τεστ που διεξήχθησαν σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού, ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί είναι περίπου 2% του συνολικού πληθυσμού της πόλης» έγραψε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν στο μπλογκ του.

Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής καταγράψει περισσότερα από 114.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού εκ των οποίων 57.300 στη Μόσχα, το επίκεντρο της επιδημίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο πληθυσμός στη Μόσχα αντιπροσωπεύει 12,7 εκατομμύρια ανθρώπους, όμως οι πραγματικοί αριθμοί είναι υψηλότεροι.

Ο Σομπιάνιν είπε ότι η Μόσχα αύξησε σημαντικά τις δυνατότητές της να υποβάλλει σε εξετάσεις τους κατοίκους της τις τελευταίες εβδομάδες, προσθέτοντας πως η πόλη κατάφερε να «περιορίσει τη διασπορά της επιδημίας» χάρη στην ενίσχυση των κανόνων καραντίνας και άλλα μέτρα.

Επανέλαβε, εντούτοις, ότι η Μόσχα δεν έχει περάσει ακόμη την κορύφωση της επιδημίας.

«Η απειλή συνεχίζει να εξαπλώνεται», σύμφωνα με τον δήμαρχο.