Συντριβή αεροσκάφους σε επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας

Τραγωδία σε πτήση επαναπατρισμού λόγω κορονοϊού. Το χρονικό του δυστυχήματος.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο σε αεροπορικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Βολιβία, ανάμεσά τους τέσσερις υπήκοοι της Ισπανίας που επρόκειτο να επαναπατριστούν με ειδική πτήση (τα σύνορα της χώρας της Λατινικής Αμερικής συνεχίζουν να είναι κλειστά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού), ανακοίνωσε η βολιβιανή Πολεμική Αεροπορία.

Ενώ εκτελούσε «επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας» το αεροσκάφος «υπέστη ατύχημα καθώς μετέφερε ισπανούς πολίτες ενόψει του επαναπατρισμού τους», ανέφερε δελτίο Τύπου του βολιβιανού γενικού επιτελείου αεροπορίας.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από την Τρινιδάδ (βορειοανατολικά) στη Σάντα Κρους (κεντρικά). Οι τέσσερις πολίτες που έχασαν τη ζωή τους ήταν τρεις Ισπανοί και μια Βολιβιανή που είχε επίσης την ισπανική υπηκοότητα, διευκρίνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές προσκείμενες στις βολιβιανές ένοπλες δυνάμεις.

Οι δύο βολιβιανοί χειριστές του αεροσκάφους, ενός δικινητήριου Beechcraft Baron B-55, σκοτώθηκαν επίσης στο δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγη ώρα μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της Τρινιδάδ, στην τοποθεσία Λαγούνα Σουάρες, 10 χιλιόμετρα από την πόλη. Το στρατιωτικό αεροσκάφος μετέφερε επίσης ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως τρόφιμα, καθώς και διαγνωστικά τεστ που επρόκειτο να παραδοθούν σε εργαστήριο στη Σάντα Κρους.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος και το αρχικό πόρισμα αναμένεται σε οκτώ ημέρες. Κατά τα πρώτα στοιχεία, οι χειριστές ενημέρωσαν τους ελεγκτές στο έδαφος 12 λεπτά μετά την απογείωση ότι θα επέστρεφαν στο αεροδρόμιο, λόγω μηχανικής βλάβης. Η επαφή χάθηκε αμέσως μετά.