Ανώγεια: παραδόθηκε ο καταζητούμενος για το διπλό φονικό

Ο γιος του 63χρονου θύματος θα κληθεί να δώσει τη δική του εξήγηση για το αιματηρό συμβάν. Το χρονικό της τραγωδίας.

Παραδόθηκε ο δράστης που σκότωσε τον 30χρονο Γιώργο Ξυλούρη στην αιματηρή συμπλοκή, χθες το βράδυ στα Ανώγεια. Πρόκειται για τον 29χρονο γιο τού 63χρονου θύματος, ο οποίος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παρουσιάστηκε πριν από λίγο στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου.

Ο 29χρονος, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, πυροβόλησε τον 30χρονο, ο οποίος νωρίτερα είχε σκοτώσει τον 63χρονο πατέρα του Λευτέρη Καλομοίρη. Οι δύο νέοι διαπληκτίστηκαν, ο 30χρονος αποχώρησε από το σημείο της έντασης, αλλά επέστρεψε αργότερα οπλισμένος.

Ο 63χρονος μπροστά στο όπλο ζήτησε από τον 30χρονο να φύγει και να δώσει τέλος στην ένταση, όμως ο 30χρονος τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώτου. Ο γιος του θύματος πυροβόλησε στην συνέχεια τον 30χρονο και τράπηκε σε φυγή.

Από την πρώτη στιγμή που οι Αρχές των αναζητούσαν, υπήρχε η πληροφορία πως είχε επικοινωνήσει με συγγενικό του πρόσωπο, μεταφέροντας την πληροφορία ότι σε λίγες ώρες θα παραδοθεί, κίνηση που έκανε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 63χρονος, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων και πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ανωγείων, δέχτηκε μία σφαίρα στο σώμα του από το όπλο του 30χρονου, ενώ από το όπλο του γιου τού θύματος, ο 30χρονος δέχτηκε έξι σφαίρες.

Αυτή την ώρα στο χωριό επικρατεί απόλυτη σιωπή, ενώ αναμένεται το απόγευμα να γίνει η κηδεία του 30χρονου στα Ανώγεια και αύριο Δευτέρα η κηδεία του 63χρονου.