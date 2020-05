Παράξενα

Κορονοϊός: Πρόβατα… βόσκησαν σε “έρημη πόλη”(βίντεο)

Ο ήχος που συνήθως ακούγεται στις επαρχίες ήχησε μέσα στον οικοδομικό ιστό.

Δεκάδες πρόβατα βγήκαν στους δρόμους πόλης της Σαμσούντας, στην Τουρκία, όπου ακόμα υπάρχει περιορισμός κίνησης.

Τα πρόβατα βγήκαν όταν είχε πια νυχτώσει, στην έρημη λόγω καραντίνας πόλη.

Τα κουδούνια τους έκαναν αντίλαλο στην άδεια πόλη, που όπως και ακόμα 30 πόλεις της Τουρκίας ήταν σε 4ήμερο lockdown, βάσει του κυλιόμενου προγράμματος απαγόρευσης της κυκλοφορίας που εφαρμόζει η γειτονική χώρα.

Δεν έχει γίνει σαφές αν το κοπάδι συνοδευόταν από κάποιον βοσκό.

Τα θύματα από τον κορονοϊό στην Τουρκία πλησιάζουν τις 3500.