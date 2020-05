Πολιτισμός

Υπ. Πολιτισμού: Διπλασιασμός της επιχορήγησης για τα Θέατρα

Μέχρι πότε παρατείνεται η θεατρική περίοδος. Τι διευκρινίζει η Λίνα Μενδώνη αναφορικά με την επιστροφή επιχορηγηθέντων ποσών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού διπλασιάζει το ποσό επιχορηγήσεων θεάτρου από ένα, σε δύο εκατομμύρια ευρώ, για το 2020, ανταποκρινόμενο στην πρόταση της επταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου για αύξηση του ποσού των επιχορηγήσεων θεάτρου.

Ανακοινώνεται επίσης ότι η θεατρική περίοδος 2020-2021, η οποία διακόπηκε βιαίως από την πανδημία, επεκτείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ώστε τα σχήματα τα οποία θα προκριθούν από την Επιτροπή προκειμένου να επιχορηγηθούν, να έχουν το χρόνο της προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα.

Όσο για τη θεατρική περίοδο 2019-2020 αυτή παρατείνεται και πέραν του φθινοπώρου 2020 - έως τις 31 Μαΐου 2021- ώστε να δοθεί ο χρόνος στις ήδη επιχορηγηθείσες ΑΜΚΕ να ολοκληρώσουν τον προγραμματισμό τους. Σε καμία περίπτωση «δεν θα ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιστροφή των επιχορηγηθέντων ποσών», τονίζει η ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι η θεατρική περίοδος διεκόπη, με αποτέλεσμα από τις 64 συνολικά παραγωγές που είχαν επιχορηγηθεί για τη θεατρική περίοδο 2019-2020, να ανέβουν μόνο οι 31 - ενώ κάποιες από αυτές δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των προβλεπόμενων παραστάσεών τους.

Παράλληλα, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι το Υπουργείο θα δρομολογήσει άμεσα, τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Δημιουργών Θεάτρου, ώστε να υπάρξει πλήρης και έγκυρη καταγραφή όλων των επαγγελματιών του θεατρικού χώρου, σε όλες τις σχετικές ειδικότητες. «Είναι ένας τεράστιος επαγγελματικός χώρος που παραμένει αχαρτογράφητος με πολλές αρνητικές συνέπειες για τους επαγγελματίες του Θεάτρου» είπε η Υπουργός.