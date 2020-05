Οικονομία

Πελώνη στον ΑΝΤ1: διμερείς κρατικές συμφωνίες για την έλευση τουριστών στην Ελλάδα

Τι λέει η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος για την εστίαση και τις αλλαγές στα μέτρα για την λειτουργία των καταστημάτων, την απασχόληση και την χρηματοδότηση της αγοράς.

«Η πρόθεση της Κυβέρνησης και οι κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός είναι να υπάρξει εκτάκτως και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παραχώρηση επιπλέον εξωτερικών χώρων σε καταστήματα εστίασης», είπε η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Οι χώροι αυτοί θα παραχωρηθούν δίχως επιβάρυνση στα δημοτικά τέλη, όπως ξεκαθάρισε η Αριστοτελία Πελώνη, αφήνοντας, εμμέσως, περιθώριο για να ανοίξουν νωρίτερα από την 1η Ιουνίου τα καταστήματα εστίασης σε όλη την χώρα, στα οποία ο Πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει μέριμνα για να λειτουργήσουν και οι εσωτερικοί χώροι, υπό όρους.

Όπως είπε η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης είναι η διατήρηση της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας και η στήριξη της αγοράς, μέσω των εργαλείων παροχής ρευστότητας, από πόρους των τραπεζών και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σε ότι αφορά τους εποχικά απασχολούμενους στον τουρισμό, η κ. Πελώνη ανέφερε ότι γίνονται συσκέψεις για μέτρα και υπάρχει αναμονή για τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σε ότι αφορά τον κλάδο των μεταφορών, λέγοντας ότι η Κυβέρνηση προσανατολίζεται και σε διμερείς συμφωνίες με άλλα Κράτη, προκειμένου να κινηθεί η τουριστική αγορά στην χώρα,