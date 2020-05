Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Marfin: όχι σε πολιτική εκμετάλλευση των κοινωνικών αγώνων

Η απάντηση της Κουμουνδούρου στο προσκλητήριο του Πρωθυπουργού για την τελετή στο μοιραίο κτήριο.

Αρνητικά απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσκληρη του Πρωθυπουργού να παραστούν οι πολιτικοί αρχηγοί στην τελετή ενοιχισης πλάκας στο κτήριο της Marrfin, δέκα χρόνια εμετά την τραγωδία, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας και αναφέροντας ότι στελέχη του κόμματος θα καταθέσουν στεφάνι στο σημείο όπου θα εντοιχιστέι η πλάκα, σε άλλη ώρα απο εκείνη της τελετής, στην οποία έχει θα παραβρίσκεται η Πρόδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός.

Όλη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Όπως και τότε, τις δύσκολες μέρες του 2010, έτσι και σήμερα, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, παρά τις κατά καιρούς διχαστικές προσπάθειες, τιμά τα θύματα της Marfin. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τον εντοπισμό και την τιμωρία των φυσικών αυτουργών του αποτρόπαιου εγκλήματος.

Δέκα χρόνια μετά την τραγωδία, στο τιμόνι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βρίσκονται με επιλογή του κ. Μητσοτάκη οι ίδιοι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν τότε την υπόθεση χωρίς να εντοπίσουν και να οδηγήσουν τους ενόχους στη Δικαιοσύνη. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να πράξουν το καθήκον τους για την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να ξεχνά ότι η Δικαιοσύνη καταδίκασε τρία ανώτατα στελέχη της τράπεζας γιατί κλείδωσαν τους εργαζόμενους αναγκάζοντάς τους να δουλέψουν υπό την απειλή απόλυσης και απεφάνθη πως «ο θάνατος των υπαλλήλων της Marfin θα είχε αποφευχθεί εάν το συγκεκριμένο κατάστημα της οδού Σταδίου δεν είχε τεράστια προβλήματα ασφαλείας».

Ούτε ότι οι οικογένειες των θυμάτων δέκα χρόνια μετά δεν έχουν αποζημιωθεί, με την υπόθεση να εκκρεμεί δικαστικά. Η ανθρώπινη ζωή και ο πόνος των ανθρώπων που μένουν πίσω δεν μπορούν να υπηρετούν επικοινωνιακές σκοπιμότητες, ούτε να γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και συκοφάντησης των κοινωνικών αγώνων, τόσο τότε όσο και σήμερα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτίσει φόρο τιμής με την κατάθεση στεφάνου στο σημείο που θα στηθεί η πλακέτα μνήμης στις 9:30 το πρωί του Σαββάτου».