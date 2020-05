Πολιτική

Μητσοτάκης: πλακέτα για τα θύματα της Marfin και η πρόσκληση στους αρχηγούς

Τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας για τα θύματα θα γίνουν σε ειδική τελετή, στην οποία προσκλήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12:00 θα γίνει ο εντοιχισμός πλακέτας, στο χώρο όπου δολοφονήθηκαν οι τρεις συμπολίτες μας, εργαζόμενοι της Marfin. Ο Πρωθυπουργός καλεί τους πολιτικούς αρχηγούς να παραστούν στην τελετή. Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, επικοινώνησε με τους διευθυντές των γραφείων των πολιτικών αρχηγών και τους μετέφερε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χθες στη Βουλή ότι «τις επόμενες ημέρες, η Πολιτεία θα τιμήσει τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Μία ειδική πλακέτα στο κτίριο της φωτιάς και του μίσους θα πολεμά τη λήθη. Θα μας καλεί σε ενότητα και δημοκρατική επαγρύπνηση. Και θα κρατά ζωντανό το μεγάλο δίδαγμα εκείνης της μέρας με δύο λέξεις: Ποτέ πια!».