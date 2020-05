Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: ΣΥΡΙΖΑ και ανάπτυξη είναι έννοιες ασύμβατες

Η απάντηση του υπουργείου Οικονομικών στις ανακοινώσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει, να μην έχει συναίσθηση της πραγματικότητας» τονίζει το υπουργείο Οικονομικών σε απάντηση που εξέδωσε στις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ «ισχυρίζεται ότι η Ελληνική Κυβέρνηση αναθεωρεί διαρκώς προς το δυσμενέστερο τις εκτιμήσεις της για την ύφεση, όταν η Ευρώπη κάνει το ίδιο, σε εβδομαδιαία βάση, το τελευταίο δίμηνο. Διότι ουδείς γνωρίζει ακόμα την έκταση και την ένταση του προβλήματος».

«Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 13 Μαρτίου, εκτιμούσε ότι η ύφεση θα είναι 1% στην Ευρώπη το 2020. Σήμερα – μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις – εκτιμά ότι αυτή θα είναι 7,4%. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχικά, στις 12 Μαρτίου, άφηνε απλώς ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιας ύφεσης στην ευρωζώνη για εφέτος. Μία εβδομάδα αργότερα, έκανε λόγο για ύφεση 1,2%, εάν το lockdown διαρκέσει ένα μήνα, και 4,2%, εάν το lockdown διαρκέσει τρεις μήνες. Τελικά, στις 30 Απριλίου, αναθεώρησε την εκτίμησή της για τη συρρίκνωση των οικονομιών της ευρωζώνης σε 5% έως 12%», προσθέτει.

Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, στις 9 Μαρτίου, απλώς υποστήριζε ότι η ανάπτυξη θα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις προβλέψεις πριν από 3 μήνες, και τελικά, στις 19 Απριλίου, αναφέρθηκε σε ύφεση 7,5% στην ευρωζώνη. Η Ελληνική Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, λειτούργησε με σενάρια, ένα βασικό και ένα δυσμενές. Σενάρια τα οποία αποτύπωσε και στο κείμενο του Προγράμματος Σταθερότητας, το οποίο απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Πέμπτη, 30 Απριλίου, πριν από τις όποιες άστοχες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ».

«Τα σενάρια αυτά, επαναλαμβάνουμε, έχουν ως ακολούθως»:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, συνεχίζει το ΥΠΟΙΚ, θεωρεί ότι το lockdown στη χώρα θα διαρκέσει περισσότερο, ενώ δεν προσμετρά τη θετική επίπτωση στην οικονομική μεγέθυνση από τη χορήγηση ρευστότητας μέσω εγγυοδοτικών προγραμμάτων, ύψους 7 δισ. ευρώ.

«Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το ρεαλιστικό σχέδιο στήριξης της οικονομίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ώστε οι δυσμενείς επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Και φυσικά, να μην υλοποιεί ανεδαφικές και μαξιμαλιστικές προτάσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, οι οποίες θα οδηγήσουν τη χώρα σε νέα μνημόνια», επισημαίνει.

«Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ «ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη», να υπενθυμίσουμε το εξής: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε ανάπτυξη 2,9% για το 2015, από επίτευξη θετικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης 0,7% το 2014. Ο ΣΥΡΙΖΑ γύρισε την οικονομία στην ύφεση. ΣΥΡΙΖΑ και ανάπτυξη είναι έννοιες ασύμβατες. Όπως επίσης, ΣΥΡΙΖΑ και σοβαρότητα και υπευθυνότητα», καταλήγει το ΥΠΟΙΚ.

Η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση

“Το υπουργείο Οικονομικών τοποθετήθηκε για τις προβλέψεις της Κομισιόν μέσω «κύκλων» αλλά και επίσημα. Απαντάμε λοιπόν και στους «κύκλους» και στο Δελτίο Τύπου.

Αφού πιστεύουν ότι η πρόβλεψη για ύφεση 9.7% είναι λάθος, να το πουν και στον κ. Μητσοτάκη να μην βγαίνει να λέει 10% και εκτίθεται.

Όταν λένε ότι από την πρώτη στιγμή είχαν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να θυμούνται ότι κρατάμε πολύ καλό αρχείο.

Το αυτό ισχύει και για τις φράσεις «ο ΣΥΡΙΖΑ ξύνεται στην γκλίτσα του τσοπάνη» και «ΣΥΡΙΖΑ και ανάπτυξη είναι έννοιες ασύμβατες. Όπως επίσης, ΣΥΡΙΖΑ και σοβαρότητα και υπευθυνότητα.»

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος «ξύνεται σε γκλίτσες», μας κατηγορούν για την ύφεση 0.7% το 2015 οι άνθρωποι που έχουν στο ενεργητικό τους ύφεση 7.3% και 3.2%, οι άνθρωποι που χρεοκόπησαν την χώρα, οι άνθρωποι που παρέδωσαν άδεια ταμεία, οι άνθρωποι που δεν ρύθμισαν ποτέ το χρέος. Οι ίδιοι άνθρωποι που παρέλαβαν ανάπτυξη 2.8% τον Ιούλιο του 2019 και πριν τον κορονοϊό, μέσα σε ένα εξάμηνο, κατάφεραν να την ρίξουν στο 1%.

Μας κατηγορούν για έλλειψη σοβαρότητας οι άνθρωποι που επειδή δεν έχουν καμία αίσθηση τι θα γίνει στην οικονομία και κανένα σχέδιο να το αντιμετωπίσουν, λένε όλα τα πιθανά νούμερα για να μπορούν μετά να πουν ότι έπεσαν μέσα...”