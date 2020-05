Life

Πασχάλης Τσαρούχας: θα επέστρεφα στο “Καφέ της Χαράς” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το ενδεχόμενο επιστροφής στο «Καφέ της Χαράς», το καλύτερο τηλεοπτικό φιλί που έχει δώσει, η καραντίνα και η εργασιακή ανασφάλεια που ήρθε.