Οικονομία

Nielsen: αυξημένος ο τζίρος στο λιανεμπόριο τροφίμων

Πού οφείλεται ο εντυπωσιακός ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων σύμφωνα με την εταιρεία Nielsen. Πώς επηρέασε τον τζίρο ο κορονοϊός.

Αύξηση 11,9% παρουσίασαν οι συνολικές πωλήσεις σε αξία του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα & Κρήτη, εξαιρούμενων των νησιών) από την αρχή της χρονιάς ως και τις 26 Απριλίου (Κυριακή του Θωμά). Σύμφωνα με την εταιρεία Nielsen, ο εντυπωσιακός ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού.

Από τα μέσα Μαρτίου η τάση του λιανεμπορίου υπήρξε διαρκώς αυξητική, φτάνοντας στην YTD (Year-to-date) περίοδο μέχρι και το Πάσχα στο 16%. Ωστόσο, την εβδομάδα μετά το Πάσχα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, ημερολογιακά, παρουσίασε μείωση κατά 34,4%.

Η αιτία αυτής της μεγάλης πτώσης οφείλεται σε δύο λόγους: πιο συγκεκριμένα, στο γεγονός ότι είχε μια εργάσιμη ημέρα λιγότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή (την 20η Απριλίου), καθώς επίσης και ότι συγκρίνεται με την Μεγάλη Εβδομάδα του 2019, μια εβδομάδα του χρόνου, όπου πάντα πραγματοποιείται σημαντικός τζίρος στα καταστήματα.

Ειδικότερα για τα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα, η πτώση που σημειώνεται την εβδομάδα μετά το Πάσχα ανέρχεται στο -30,7% σε αξίες, ενώ σε όγκο (units) η μείωση είναι πιο περιορισμένη στο -28,5%, υποδηλώνοντας μείωση των τιμών, η οποία εν μέρει είναι επηρεασμένη από τη μείωση του ΦΠΑ σε αρκετές κατηγορίες τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την Nielsen.