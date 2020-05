Οικονομία

Παράταση για την απόσυρση ταμειακών μηχανών

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την παράταση της προθεσμίας που έληγε στις 31 Μαΐου.

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν online με το Taxisnet, όπως προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Η αρχική προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιού τύπου ταμειακών μηχανών με καινούργιες έληγε στις 31 Μαΐου αλλά λόγω της πανδημίας κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος Ιουλίου προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τις παλαιές ταμειακές μηχανές με νέες, σύγχρονες, οι οποίες θα συνδέονται με την ΑΑΔΕ.

Από την 1η Αυγούστου 2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από τις παλαιού τύπου ταμειακές μηχανές συνιστά παράβαση.

Ειδικότερα όσοι δεν αντικαταστήσουν τις ταμειακές θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία «όποιος εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο».

Οι ταμειακές μηχανές θα μπορούν να συνδέονται ακόμη και ανά λεπτό της ώρας με το Taxis για να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα δεδομένα των αποδείξεων που θα έχουν εκδοθεί. Κάθε εκδιδόμενη απόδειξη θα φέρει μοναδικό κωδικό απεικόνισης τύπου QR, που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα, τη μοναδικότητα αλλά και την προέλευση της. Μέσω αυτού του κωδικού θα είναι δυνατό να επιβεβαιώνεται αν η απόδειξη που εκδόθηκε από την επιχείρηση είναι ίδια με αυτή που έχει καταχωρηθεί στα ηλεκτρονικά της βιβλία.

Τα χρονικά διαστήματα που θα γίνεται αυτόματη διασύνδεση των ταμειακών με το Τaxis για την αποστολή των δεδομένων των αποδείξεων που θα εκδίδονται είναι τα ακόλουθα:

- Κάθε 1 λεπτό. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1.440 αποστολές το 24ωρο.

- Κάθε 15 λεπτά. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 96 αποστολές το 24ωρο.

- Κάθε 1.440 λεπτά (δηλαδή κάθε 24 ώρες). Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1 αποστολή το 24ωρο.