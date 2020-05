Κοινωνία

Ειδική ρύθμιση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και άδεια ειδικού σκοπού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκτενέστερο θεσμικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με αφορμή την σταδιακή επαναλειτουργία σχολείων, κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας.

Εκτενέστερο θεσμικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με αφορμή την σταδιακή επαναλειτουργία σχολείων, μέσω ειδικής ρύθμισης κατέθεσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως στη Βουλή.

Στο επίκεντρο, η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως για κάποιους μαθητές που απουσιάζουν για συγκεκριμένους λόγους από το σχολείο.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές που συμμετέχουν εξ αποστάσεως, σε περίπτωση επιδημικής νόσου.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο, μέριμνα είναι «να μην μείνει κανείς μαθητής πίσω, να μην αποκοπούν από την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές που πρέπει να παραμείνουν σπίτι».

Επίσης, προβλέπεται, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, η δυνατότητα συνολικής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για όσο διαρκεί η έκτακτη ή απρόβλεπτη συνθήκη (π.χ. σε περίπτωση φυσικών καταστροφών).

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη συντάχθηκε μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επιπλέον, η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζει εκτενέστερα το πλαίσιο της άδειας ειδικού σκοπού για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορούν να τη λάβουν, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του προϊσταμένου τους, ήτοι του διευθυντή.

Αναλυτικά η ρύθμιση: