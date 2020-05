Κοινωνία

Συνελήφθη ξανά ο παιδεραστής Νίκος Σειραγάκης

Ο άνδρας είχε αποφυλακιστεί πριν από λίγες ημέρες.

Συνελήφθη εκ νέου ο παιδεραστής Νίκος Σειραγάκης που είχε αποφυλακιστεί, πριν από λίγες ημέρες.

Ο άντρας συνελήφθη με εντολή του εισαγγελέα Γρεβενών, καθώς παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ήταν υποχρεωμένος να κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη εντός του Δήμου Καλαμαριάς, ωστόσο, εντοπίστηκε στην περιοχή της Μενεμένης.