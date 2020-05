Πολιτισμός

Μαρκέλλα Γιαννάτου στον ΑΝΤ1: Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς “Γυναίκα χωρίς όνομα” εμφανίστηκε αισιόδοξη πως θα ακολουθήσει νέα δέσμη μέτρων στήριξης.​